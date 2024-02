Victoria Monét consigue el premio a mejor artista nuevo de la 66 edición de los Grammy

Victoria Monét consigue el grammy a mejor artista nuevo en la 66 edición de los premios que se llevan a cabo este domingo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

"Para cualquiera que tenga un sueño quiero que miren esto como un ejemplo, esto es un premio a quince años de esfuerzo", dijo Monét al recibir el gramófono dorado de manos de Samara Joy.

La cantante sobresalió de duros contendientes como Gracie Abrams, el multiinstrumentista británico Fred again.., los raperos estadounidenses Ice Spice y Jelly Roll, los cantantes Coco Jones, Noah Kahan y el dueto The War And Treaty.

Monét también recibió dos premios en la gala previa de los Grammy por su trabajo en su álbum 'Jaguar II' y era una de las artistas más nominadas de la edición al acumular siete de ellas.

La cantante de 34 años comenzó su carrera en 2010, pero fue hasta 2020 que lanzó su álbum debut 'Jaguar', que fue bien recibido por la crítica especializada.

Hasta entonces Monét había cosechado grandes éxitos detrás de los reflectores como coescritora de canciones de prestigiosos artistas como Ariana Grande, con quien colaboró en su disco 'Thank U, Next'.

El disco le valió su primera nominación al grammy en categorías como álbum del año y a grabación del año por el tema '7 Rings'.

Pero en la lista de intérpretes con los que ha compartido su talento como compositora también aparecen la agrupación Fifth Harmony, Chris Brown o Mary J. Blige.

Su música fusiona elementos de hip-hop con R&B y algunos de sus temas más destacados son 'Moment', 'Ass Like That' o 'We Might Even Be Falling in Love'.

La 66 edición de los premios Grammy se están llevando a cabo esta noche desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles con Trevor Noah como presentador por cuarto año consecutivo.