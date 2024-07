Victoria de Diablos Rojos del México en noche de récord

José Marmolejos se metió a los libros de los récords de la LMB para encabezar una noche ofensiva con la que los Diablos Rojos del México (26-16) vencieron 12-2 a los Bravos de León (28-43), al abrir la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Marmolejos pegó dos jonrones en el tercer inning con lo que empató la marca de la Liga Mexicana de Beisbol que fue realizada por 24 jugadores, convirtiéndose en el cuarto pelotero en la historia del equipo que logra esta hazaña: Miguel Fernández (1963 vs Reynosa), Arturo Orozco (1972 vs Sabinas) y Jesús Vega (1984 vs El Águila). Los cuadrangulares llegaron para poner arriba a los Rojos 1-0 y para cerrar el rally de ocho carreras en esa tercera tanda.

A la par, Franklin Barreto firmó su segundo grand slam de la campaña, cañonazo que también llegó en ese ataque del tercer capítulo, cerrando una jornada en la que se fue de 6-2 con cuatro producidas y una anotada; por su parte, Julián Ornelas se unió a esta fiesta de jonrones al volarse la barda en la quinta entrada, llegando a 15 vuelacercas en el calendario (líder del equipo). A final de cuentas, Marmolejos y Ornelas produjeron tres cada uno.

Por su parte, el dominicano Robinson Canó se fue de 4-2 para aumentar su racha a 28 juegos al hilo dando de hit, teniendo .457 de porcentaje de bateo, cifra con la que sigue encabezando a la LMB.

Por su parte, mientras la ofensiva explotó con esas ocho carreras en la tercera entrada para irse arriba 8-0, anotando una en la cuarta y dos en la quinta (11-0), el abridor José Luis Bravo (5-1) colgó cinco ceros antes de admitir dos anotaciones en la sexta, ofensiva con la que terminó su labor del día con 5.2 entradas, siete hits, dos carreras, dos pasaportes y cuatro ponches, para llevarse la victoria.

Al relevo llegaron Edwin Fierro (1.1 entradas), Ryan Meisinger (una tanda) y Rafael Córdova (un inning), quienes no permitieron hit ni anotación a la ofensiva de los Bravos en la parte final.

El 12-2 se pintó en la tanda siete cuando Julián Ornelas pegó sencillo productor con el que José Marmolejos anotó. En este duelo, todos los titulares del orden al bat pegaron al menos un hit.

Ahora Diablos y Bravos volverán a verse en el ‘Diamante de Fuego’ este miércoles a partir de las 19:00 horas, cuando protagonicen el Juego 2 de esta serie donde se dará el duelo de abridores entre Faustino Carrera por los visitantes y Trevor Bauer por los colorados.