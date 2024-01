Vicefiscalía, sin reporte de desapariciones forzadas Entregan policías pan y chocolate en clínica 16

Tres desapariciones, una de ellas de una menor de 16 años de edad, son las que se han denunciado en este 2024, según datos del vicefiscal, Juan Francisco Ángeles Zapata, quien aseguró que todas han sido de forma voluntaria.

De acuerdo con el funcionario, fue la semana pasada que se reportaron los tres casos, cuyas fichas de búsqueda fueron difundidas por la Fiscalía del Estado, a fin de dar con su paradero.

Ángeles Zapata detalló que entre ellas, se encontraban una menor de 16 años de edad, quien fue localizada y quien manifestó que salió de su hogar debido a problemas con sus padres, "lo que derivó que saliera del domicilio pero afortunadamente fue localizada", explicó.

Otro de los casos, fue el de un joven que decidió irse a Ciudad Juárez, Chihuahua, con la intención de cruzar a los Estados Unidos, pero que al no lograrlo, decidió regresar a casa.

"Tenemos una búsqueda pendiente, de acuerdo al informe, la persona se fue voluntariamente al estado de Tamaulipas, fue a conocer a otra persona", detalló el vicefiscal, quien agregó que se sigue trabajando en coordinación con la Fiscalía de aquella entidad.

Sin embargo, aún no se tiene información ni por parte de la familia, pero la investigación continúa.

Ante tales casos, el vicefiscal negó que se haya registrado alguna desaparición de manera forzada.

"Nada está vinculado a un hecho delictivo", recalcó el titular.

Explicó también que como Fiscalía están obligados a que cuando se recibe una denuncia por desaparición, aunque ésta sea de manera voluntaria, "estamos obligados a realizar la búsqueda y dar con el paradero de esas personas, con la finalidad de identificar si no están vinculadas a un hecho delictivo y poder iniciar una carpeta de investigación. Lógicamente lo que nosotros quisiéramos es que no hubiera este tipo de denuncias, sin embargo se sigue dando", dijo el funcionario del estado.

La Policía Municipal de Torreón llegó ayer por la mañana a las afueras de la clínica No. 16 del Seguro Social pero no para prevenir la comisión de un delito, sino para repartir panes de azúcar y vasos de chocolate caliente a derechohabientes que se encontraban en la fila, esperando para surtir su receta médica, con todo y las bajas temperaturas. Muchos de ellos, llevaban varias horas formados, con ropa abrigadora y cubrebocas para protegerse de alguna enfermedad respiratoria o bien, para evitar contagiar a otras personas.

Minutos después de las 11 de la mañana, elementos policiacos se detuvieron sobre el bulevar Revolución y descendieron con las cajas de alimentos y bebidas que fueron distribuidos entre la gente. Al ver la movilización, también se acercaron familiares de pacientes hospitalizados en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71.

"Mija, yo vine ayer a las 5 de la tarde a formarme para surtir la medicina pero me dieron las 8 de la noche y ya no alcancé, había cinco personas más delante de mí pero en eso cerraron la ventanilla. Hoy llegué desde las 9:30 de la mañana y todavía no nos toca entrar pero pues ni modo, necesitamos el medicamento, yo padezco de la presión y de las rodillas y pues me traje mi banquito.

Ahorita hace frío pero lo bueno es que ya nos trajeron chocolatito los polis, para que nos caliente la tripita porque si es mucho lo que uno se está aquí, el IMSS es la vida cansada", dijo la señora María de la Luz, una derechohabiente.

Héctor Alba, director operativo de Seguridad Pública Municipal, dijo que como parte del Operativo Abrigo buscan tener mayor acercamiento con la ciudadanía; citó como ejemplo que en los hospitales públicos, han entregado cobijas, ropa abrigadora, alimentos y bebidas calientes. Ayer, estimó que habían apoyado a más de 300 personas.