Viana, cantautora apasionada de la música

Una chica con gran talento musical es Viana, de origen lagunero y que poco a poco se va abriendo paso en otros estados del país con su peculiar forma de escribir y cantar.

En entrevista para Rostros nos compartió cómo ha sido su inicio y desarrollo en la música.

Luis Enrique Moreno Castruita/ Rostros

¿Cómo nació tu gusto por la música?

Desde que tengo uso de razón canto. En mi casa, en la regadera, en todos lados… después que agarré valor en el show de talentos del colegio. El canto siempre ha estado presente en mi vida.

Y fue saliendo de prepa que supe que quería ser 100 % cantante. Yo quería estudiar música y dedicarme de lleno a ella. Fue que lo hice oficial en mi casa.

¿Y cuál fue la respuesta?

Fue todo un tema en la familia, pero hicimos como un trato, ellos también me hicieron entender muchas cosas, primero terminas una licenciatura, tu carrera formal, egresas y ya cuando esto suceda te pagas tu carrera artística pero ya teniendo una preparación previa.

Ahorita ya me dedico más a lo que me apasiona tanto. Estudié Licenciatura en Administración de Empresas y tengo mi trabajo, el que me encanta, pero también me permite estar haciendo música, canciones, grabar y demás.

Cuando estudié me dieron beca por canto, donde conocí mucha gente que también le encanta la música y fui conectando con gente que siente esta misma pasión y justamente ahí, un amigo que se llama Víctor García, que ahora es productor, desde ese entonces hace música y él fue de las personas más significativas que me dijo ya lanza tu proyecto.

Luis Enrique Moreno Castruita/ Rostros

Luis Enrique Moreno Castruita/ Rostros

¿Cuál es tu proyecto?

Mi proyecto es Viana. Viana es una artista que saca canciones del género rock pop, y muchas de mis canciones están en Spotify, en Apple Music, iTunes, TikTok Music, Amazon, entre otras plataformas, y este año estoy trabajando mucho con colaboraciones con otros artistas de la República.

Me han invitado a varios conciertos en Monterrey, tuve un concierto aquí en Torreón y mi panorama para 2024 no es solamente Monterrey y Torreón, sino México, Guadalajara, donde me inviten. Una mini gira.

Me encantaría tener un concierto de Viana aquí en Torreón, Monterrey, Ciudad de México, en la medida de lo posible. Sé que a veces como artista una cosa que no te cuentan, pero tú también te lo imaginas es que tienes que tener gente que te escuche, que te apoye, que compre un boleto para ir a verte.

¿Ahorita están en promoción de un EP (Extended Play)?

Sí, estoy en promoción de mi EP titulado ‘Vuelta de página’ , con cinco canciones originales de lo que estuve viviendo el año pasado y lo lancé en diciembre. Los temas son: Loca , Tu papel , Al espejo, Sin tiempo y Sigo siendo .

Luis Enrique Moreno Castruita/ Rostros

¿Quién las escribió?

Son canciones escritas por mí, soy cantautora. Si tuve apoyo de otros amigos que también ponen música y me van guiando en cuanto a la letra, pero muchas de esas canciones en su mayoría las escribí yo.

¿Tienes planes a corto plazo?

Próximamente, voy a sacar un video musical de una colaboración que hice con otro artista, se llama Alek Pérez, es de Monterrey, aparte de que nos hicimos muy buenos amigos, hicimos muy buena sinergia con esta colaboración de una canción que a mí me encanta y también a mucha gente le ha gustado que se llama ‘Suéltame’ y dentro de breve, si todo sale bien, en febrero estaremos lanzando el video musical oficial de esta canción. Estamos muy contentos.

Viana, ¿algo que nos quieras compartir?

Agradezco a medios como Rostros y El Siglo de Torreón que nos dan este foco como artistas independientes. Eso de ser artista independiente es ser todólogo, entonces llega un momento como que te frustras porque quisieras que más gente vea tu proyecto y gracias a medios como ustedes es que tenemos la oportunidad de llegar a más personas.

Para mí el lanzamiento del EP ‘Vuelta de página’ es un parteaguas porque de aquí para arriba y espero sigan escuchando mucho de mí porque voy a seguir haciendo mucho ruido.

Ig: @viana.oficialmx

FB: VIANA.Musica