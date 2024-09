Vialidad espera resultado de investigación de la Fiscalía tras muerte de tránsito

"Hoy lamentamos, estamos muy dolidos y molestos por la situación pero confiamos en que la autoridad va a desarrollar la investigación y determine lo que resulte de este caso" fueron algunas de las primeras declaraciones que Luis Morales, titular de Tránsito y Vialidad de Torreón, emitió al ser cuestionado sobre el caso del agente de Tránsito y Vialidad fallecido está madrugada luego de ser agredido por dos ciudadanos.

Informó que el oficial Francisco Ismael Aguilar Gallegos de 39 años de edad, contaba con 13 años de servicio y se caracterizaba por su espíritu de servicio, agregando que de momento se encuentran apoyando a la familia con atención y asesoría, además de realizar los procedimientos administrativos necesarios.

Detalló que se le marcó al alto a un vehículo blanco y los agentes detectaron "un fuerte aliento alcohólico", en la prueba resulta 0.49 grados de alcohol por aire expirado, lo que significa una "conducción indebida".

Al arribo de la grúa, el conductor comenzó a agredir su auto y luego junto a su acompañante comenzaron a agredir al oficial Ismael, el compañero del agente trató de frenar a los agresores y al ver que el agredido ya no se movía, acudió a ayudarlo.

Luis Morales refirió que al oficial fallecido lo agredieron dos personas, y que todos los elementos de prueba los tiene la Fiscalía.

" Estamos confiados de que el desarrollo de la investigación tenga un resultado favorable y que se esclarezca el caso. Aquí lo que ocurrió fue una agresión, a golpes, no fue una situación menor, estaba en el suelo, lo estaban pateando, no se midieron, no se contuvieron y yo creo que las personas no imaginaron en que terminó está situación, sin embargo, será la autorización correspondiente la que determine la responsabilidad y si hay una figura delictiva actuar en consecuencia".

Una vez recuperado, al agente se le recomendó acudir al ISSSTE a una verificación médica, y pese a presentar dificultades para respirar, decidió hacer su parte informativo en las oficinas de Tránsito.

Sin embargo, cerca de las 3 de la mañana se desvaneció y se pidió ayuda a los servicios de emergencia, a su arribo este ya se encontraba sin signos vitales.

Morales Cortés informó que se está realizando la necropsia y se está por determinar si hay o no un nexo causal entre la agresión y la consecuencia fatal.

Se negó a adelantar conclusiones y espera a que el Ministerio Público obtenga las pruebas que marcarán "si hay o no" una probable responsabilidad.

Otras agresiones contra agentes de Vialidad

Así mismo informó que en la presente administración suman 17 agresiones documentadas de parte de ciudadanos hacia los oficiales de Tránsito y Vialidad, de las cuales la mitad ha terminado en una disculpa pública.

"Desde el inicio de la administración encabezada por el alcalde Román Cepeda, nosotros hemos trabajado para cambiar la imagen y la conducta de los oficiales, y ellos dejaron de ser los protagonistas de una riña y se convirtieron en esto, en los los afectados o los ofendidos. Hoy Tránsito y Vialidad se ha caracterizado por tener una conducta distinta para el ciudadano, se le da su lugar, se le informa, se agota el protocolo y difícilmente hay una agresión por parte de un oficial como ocurría en años anteriores" dijo el director.

Finalmente comento que la situación es preocupante puesto que un oficial no es más que un inspector que aplica un reglamento administrativo, no está persiguiendo un delito y si se llega a presentar lo turna a la autoridad competente.

"Hay ciudadanos que pueden traer una carga emocional muy fuerte, una serie de situaciones en contra que les permita no aceptar una falta, o tener una actuación negativa, por qué a veces hay casos en que ciudadanos les arrebatan la licencia, la placa, los retan a golpes, como muy seguramente ocurrió en este caso y al final hay una intervención, que la verdad nunca habíamos llegado a una consecuencia de este tipo. Creo que la verdad no sé vale, no es justo que ocurra está situación, y más cuando los oficiales tienen casi tres años ya con una conducta y mentalidad muy distinta".

