Viaja migrante con 40 semanas de embarazo

Winifer Castillo es una joven de 29 años de edad, de origen venezolano, que viaja en tren con destino a la frontera, donde busca llegar a Estados Unidos. Viaja con 40 semanas de embarazo y dos pequeños de tres años de edad, su hija y un sobrino, además de su esposo.

Hace tres meses salieron de su país, donde se dedicaban al comercio de bicicletas, sin embargo, las ganancias y lo caro que resulta vivir ya en su país, la obligaron a salir en busca de una mejor oportunidad de vida, aunque eso implicara poner en riesgo su vida y la de su segundo hijo.

El viaje no ha sido fácil, pues además de su avanzado embarazo, junto a su familia, han pasado de todo, desde el robo del poco dinero con el que salieron de casa, hasta estar secuestrados en el estado de Chiapas por un grupo armado durante cuatro días, 500 dólares bastaron para obtener su libertad, cantidad que logró reunió su familia para que pudieran salir del cautiverio.

Pese a ello, continuaron con su viaje. "Lo que nos llevó a esto fue la parte económica, no nos alcanzaba el sueldo, a pesar de que teníamos un negocio propio, no nos rendía para mantenernos y ya con un segundo bebé implicaba más gastos. Y pues tomamos la decisión de venirnos, y salimos el 5 de enero…", dijo la joven madre.

Por fortuna, no ha tenido complicaciones en su embarazo, el cual podría llegar a término en cualquier momento.

Tener a su segundo hijo en tierras laguneras no está en sus planes, por lo que se encuentra desesperada por tomar el tren y llegar hasta la frontera y poder cruzar a Estados Unidos, sin embargo, el operativo que ha montado el Instituto Nacional de Migración en Gómez Palacio, no ha permitido que suban al tren. "El embarazo ha estado corriendo muy bien… Tengo terror de dar a luz aquí, no porque menosprecie el país ni nada que ver, sino porque aquí uno no conoce a nadie, está solo. Es muy difícil dar a luz y no estar acompañada", dijo Winifer.

Ella, al igual que cientos de migrantes que esperan continuar con su viaje, han pasado noches en la calle, sin comida, tan solo este fin de semana, junto a sus dos pequeños y su esposo, pasaron la noche en la colonia Santa Rosa, a unos metros de las vías del ferrocarril y a unos metros del lugar donde permanecen los militares y la Guardia Nacional.

Por fortuna, los vecinos del sector y otros ciudadanos han acudido hasta ellos para hacer entrega de comida, agua y ropa, para hacer más llevadera su larga espera y sobre todo, su largo camino.