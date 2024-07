Vertigo, el debut de la cantante inglesa Griff, teleonera de Taylor Swift

La cantante inglesa Griff, nacida como Sarah Faith Griffiths, debutó el pasado viernes con su álbum Vertigo.

Con 23 años de edad, de padres con origen jamaiquino y chino, es una figura brillante. En 2021 ganó el premio BRITs Rising Star Award y este junio fue telonera para la artista pop más grande del momento, Taylor Swift.

(CORTESÍA)

En entrevista para el medio Britsh Vogue, Griff recordó que siendo niña no le permitían ver la televisión, entonces optó por escuchar música, uno de los discos fue Fearless, el segundo lanzado por Swift y para entretenerse se dedicó horas a interpretarlas en el piano.

Unos 14 años después, este verano decidió no comprar boletos para el concierto de Taylor en Wembley y en su lugar esperar su llamado, abrir para la astro estadounidense.

Vertigo, la primera canción de álbum se volvió un éxito por su letra pegajosa y nostálgica cuando la publicó en septiembre pasado. A largo de estos meses, Griff ha cosechado 3.6 millones de escuchas en Spotify y más de 470 mil seguidores en Instagram.

Su canción Black hole estuvo entre los Top 40 de la lista de sencillos y su debut mixtape One foot in front of the other alcanzó el número 4 en la lista de álbum oficiales de Reino Unido.

Además, acompañará a Sabrina Carpenter en el tour de su álbum Short n’ Sweet.

El disco contiene 14 canciones tituladas:

1. Vertigo

2. Miss me too

3. Into the walls

4. 19th hour

5. Astronaut

6. Anything

7. Pillow in my arms

8. Cycles

9. Tears for fun

10. Hiding alone

11. Hole in my pochet

12. Everlasting

13. So fast

14. Where did you go

(CORTESÍA)

Portada de Vertigo. (CORTESÍA)