'Vergonzosa jornada electoral en Madero', dice candidata del PVEM

Como una jornada complicada por los incidentes que se registraron previo y durante el proceso electoral en el municipio de Francisco I. Madero, así fue como lo calificó la candidata por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Teresa Meraz.

“El alcalde incitó mucho a la violencia diciendo que por la compra de votos, pero también ellos lo estuvieron haciendo”.

Dijo qué ella se mantuvo al margen de todo esto debido a qué las provocaciones iban hacia el otro partido, "hacia el PRI”.

Considero qué debió realizarse una jornada electoral tranquila por respeto a los ciudadanos, así como para cada uno de los candidatos que participaron porque todos tienen el derecho de exponer sus puntos de vista y justamente para eso se hacen las campañas y recogen el sentir de la gente.

“Pero de verdad fue algo vergonzoso para Madero, ya que la ciudadanía se merece respeto, no se debe de tener temor para ir a votar, la ciudadanía debe acudir a ejercer su voto libre, que no nos estén manipulando, cuestionando porque cada ciudadano es libres de dar su voto a quienes ellos quieran”. Declaró que ese tipo de prácticas se deben de ir eliminando ya que la gente no es tonta pues, como dice el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, el pueblo ya despertó ya no se puede ir a comprar a la gente porque ya no se deja.

Sobre las expectativas del resultado al de la elección la candidata del Verde Ecologista mencionó que en su campaña la gente le dio muy buena respuesta en las que hubo muchas quejas sobre el actual gobierno por lo qué confió en que la gente saldría a votar por quien considerarán que era la mejor opción.

“Si hubo demasiada participación, es algo muy bonito que se vio y me sentí muy contenta por que estaban las filas y filas de la gente, pese a los incidentes que hubo”.

Reitero en que se sentía confiada en que iba tener un buen números de votos ya que reiteró la ciudadanía está cansada de la actual gobierno y busca otra opción .