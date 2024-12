Verástegui revela que Selena Gomez iba a cantar en 'Sound of Freedom'

Eduardo Verástegui lamentó que Selena Gomez sea censurada por Hollywood, pues afirmó que la cantante y actriz se conmovió mucho con la cinta "Sound of Freedom" (Sonido de libertad), al grado de llegar al llanto, por lo que habían acordado que cantaría el tema final de la película, sin embargo esto no ocurrió.

El actor, productor, excantante y activista político contó que en casa de unos amigos en Malibú, California, Selena quedó profundamente conmovida, le impactó tanto la película sobre explotación sexual infantil, que no pudo ni cenar después de verla y lloró por un buen rato.

Verástegui dijo que pensó que para Selena Gomez era una prioridad el tema de explotación sexual infantil, por lo que cuando estaba más tranquila, le propuso grabar una canción escrita por Diane Warren especialmente para ella, para que ese tema fuera el principal de "Sound of Freedom".

Selena, cuenta Verástegui, emocionada, le dijo que "sería un honor participar en este proyecto de libertad", aceptó con entusiasmo, y acordaron cerrar la película con esa pieza musical.

Sin embargo, el protagonista de la telenovela "Soñadoras" no volvió a saber nada de ella y según lo que le dijo una amiga cercana en común, su equipo de trabajo en Hollywood no le permitió participar en el proyecto, pero sí en 'Emilia Pérez', una cinta que el actor tacha como "wokista", es decir, que se adhiere a los valores y puntos de vista del movimiento woke, que se asocia con el progresismo y la izquierda.

"Lo irónico es que ese mismo equipo sí le permitió trabajar en la película wokista 'Emilia Pérez', un proyecto que promueve ideas completamente opuestas a los valores de Sound of Freedom. Emilia Pérez promueve la ideología de género, la agenda LGTB, etc... woke all the way".

Verástegui lamentó que con el talento y la sensibilidad de Selena, la actriz no tenga la libertad que merece por "culpa" de Hollywood.