Ventaneando, al borde del colapso; revelan crisis de audiencia y rumores de despidos

Ventaneando no está logrando las cifras de rating esperadas, lo que ha generado un ambiente de tensión dentro de TV Azteca y ha llevado a considerarse su posible cancelación.

Esta alarmante revelación proviene de Kadri Paparazzi, quien compartió la información en su canal de YouTube.

A pesar de ser uno de los programas más emblemáticos y duraderos de la televisora, el icónico espacio de entretenimiento conducido por Pati Chapoy podría estar en riesgo de desaparecer.

Kadri Paparazzi informó que la baja en la audiencia ha llevado a que se soliciten despidos de algunos conductores, incluyendo a Rosario Murrieta, Mónica Castañeda y Linet Puente, mientras que Pedro Sola parece estar a salvo de este posible ajuste.

Las fuentes citadas por Kadri indican que el motivo detrás de la salida de Murrieta podría estar relacionado con su “aspecto físico ”, lo que plantea preocupaciones serias sobre la discriminación dentro del equipo.

Además, los presentadores del canal de YouTube sostienen que, para que Ventaneando pueda seguir al aire, es imperativo realizar un cambio radical no solo en el elenco, sino también en el formato del programa. De lo contrario, ya se estarían preparando alternativas más dinámicas que podrían sustituirlo, ya que consideran que el programa ha perdido su frescura y se ha vuelto “aburrido”. Según sus afirmaciones, existe una fuerte presión para que regrese Daniel Bisogno, quien atraía más audiencia cuando formaba parte del elenco.

Kadri Paparazzi advirtió que si no se implementan cambios significativos para diciembre, es posible que Ventaneando deje de transmitirse en 2025, y confirmó que Rosario Murrieta no continuará conduciendo el programa en ese año.

A esta crisis se suman rumores sobre prácticas extrañas dentro del equipo, como la supuesta realización de “m4cumbas” para eliminar a miembros no deseados.

Aunque Kadri se muestra escéptico respecto a estas afirmaciones, la creciente cantidad de problemas de salud entre los conductores ha levantado interrogantes sobre lo que realmente está sucediendo tras bambalinas.

Finalmente, los conductores expresaron su deseo de que Ventaneando no salga del aire, afirmando que esto sería beneficioso para todos los involucrados en el mundo del espectáculo.

No obstante, es fundamental subrayar que toda esta información sigue siendo especulativa, ya que hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales al respecto. Ventaneando no se ha pronunciado sobre los rumores que lo rodean, dejando a la audiencia a la espera de un futuro incierto.