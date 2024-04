Vemos el ánimo de un cambio: Shamir Fernández

El candidato por Morena y PT a la alcaldía de Torreón, Shamir Fernández Hernández, visitó El Siglo de Torreón para presentar sus propuestas en el arranque de su campaña. "Vemos el ánimo de un cambio", aseguró de inicio.

Shamir Fernández declaró que "no es posible que le demos una continuidad a la falta de pavimento, a la escasez de agua, la falta de drenaje, la falta de atención en servicios públicos. Creo que nosotros debemos de buscar como prioridad, la atención de servicios públicos, de una manera integral, donde tengamos ahorros y con esos tener una infraestructura adecuada, como el pavimento de primera".

El candidato se pronunció por un gobierno "austero, eficaz y eficiente en donde busquemos eliminar a todos los corruptos, a todos los aviadores y sobre todo que tengamos un gobierno que no tenga privilegios ni excesos."

Sostuvo que aprovechará al "100 por ciento" la oportunidad que le den los ciudadanos para que Morena gobierne Torreón.

Fernández Hernández tocó el proceso de selección de los precandidatos a la alcaldía, describiendo que se realizó a través de una encuesta, lo que consideró una "apertura democrática" que tiene Morena.

Entre los aspirantes estuvieron Cintia Cuevas, José Luis Morán y Miguel Batarse con quienes acordó trabajar en unidad y describió tener una excelente relación con ellos.

Economía

Pronunció que en el tema económico le falta al municipio tener una detonación económica "grande", "si llegan empresas, pero no nos comparamos con Saltillo y tampoco nos comparamos con otras capitales o ciudades del país, creo que Torreón tiene un potencial enorme, tiene gente muy capacitada, tenemos muchas universidades, exportamos talento, creo que tenemos que buscar la manera de tener esa detonación".

Manifestó que debe tenerse la infraestructura adecuada para aprovechar el nearshoring y cuando lleguen las empresas "estamos al 100 por ciento, ahorita no lo estamos, es entonces que debemos buscar las detonaciones económicas de más y mejores inversiones".

Corrupción

Shamir Fernández sostuvo que hay aviadores en el municipio. "Vamos a llegar y vamos a hacer una limpia, quien sea funcionario público que haga su chamba ahí se va a quedar y se le va respetar, ellos mismos saben quién está haciendo las cosas y quién no".

Afirmó que se debe tener un gobierno "muy transparente". Reiteró que si la gente le da la oportunidad a Morena, no se desperdiciará la oportunidad, "van a ver que el proyecto alternativo que tenemos es muy diferente al que está en este momento y se van a dar cuenta que las cosas que queremos hacer van a ser de una manera transparente y sobre todo honrada".

Su cambio de PRI a Morena

Manifestó que las razones por su salida del Partido Revolucionario Institucional fueron muchas. Una de ellas que pese a hacer muchas gestiones "nunca vi una solución de ello" y pese a insistir como diputado federal o diputado local, "las prioridades de ellos, el trabajo que ellos hacían era muy diferente al mío".

Y luego de platicar con personajes de Morena lo convenció la manera de trabajar del presidente Andrés Manuel López Obrador "es una forma honesta, transparente y que bueno, en realidad quiere ayudar a la gente".

A mí me tocó aprobar los presupuestos para el adulto mayor, la beca para los Jóvenes construyendo el futuro, las personas con discapacidad. "Aquí tenemos una gran deuda de Coahuila y eso no nos da la oportunidad de tener obra. Hicimos un balance de los seis años anteriores fueron 350 mil millones de pesos que llegaron de recursos de todos los mexicanos y no tuvimos ni siquiera mil millones de obra en Torreón".

Seguridad

El candidato fue cuestionado sobre el estado de seguridad en el municipio del que afirmó. "Si Coahuila está seguro es porque muchos intervenimos, yo fui diputado local en dos ocasiones, fui presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado hicimos muchas acciones para que Coahuila fuera seguro. A mí me tocó ver el tema de casinos, de yonkes, de casas de empeño... yo le entiendo al tema de seguridad, aquí no va a pasar porque tendremos una excelente coordinación con la Federación, con el gobierno del Estado, que la gente no tenga miedo".

Sostuvo que él participó para que esta ciudad de Torreón "fuera una realidad...yo estuve presente en la creación de muchas iniciativas que hoy hacen que Torreón sea segura".

Perfil

Shamir Fernández detalló su perfil como abogado egresado de la Facultad de Derecho de la UAdeC y posteriormente ha ocupado cargos como coordinador de programas sociales, regidor, diputado local en tres ocasiones, diputado federal en una, delegado del programa Oportunidades y de Sedesol; director de Desarrollo Social, subsecretario de programas sociales en Coahuila y ejerció como notario público.

Cerró su mensaje con una de sus propuestas clave, la tarjeta La transformadora del hogar, dedicada a las mujeres con el fin de apoyar la economía familiar, la canasta básica, el mejoramiento de vivienda y una corresponsabilidad de quienes la reciban para hacerse estudios en el tema de cáncer.

El candidato por Morena y PT a la alcaldía de Torreón, Shamir Fernández Hernández. (VERÓNICA RIVERA)