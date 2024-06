Vecinos piden a Simas Rural hablar con la verdad sobre el abasto de agua

Un día si, un día no, y el otro tal vez, es como han vivido los vecinos del ejido Santa Fe y del Fraccionamiento San Armando de Torreón, en cuando el abastecimiento de agua potable.

“Nos dejaron semanas sin agua, y había días que nos dejaban muy poquita y solo por las noches y durante el día no había, entonces tenías que racionarlas pero otros días de plano nada”, dijo Raquel, una de las vecinas del sector.

Pero cuando el agua llega a unas casas en otras no, por lo que los vecinos dicen vivir en la incertidumbre, “entonces a lo mejor hoy tengo yo y otras calles no tienen, y Dios no quiera mañana no tengo”, es así como han sido las últimas semanas para las familias de estos dos sectores de la ciudad.

Pero lo que en verdad molesta a los habitantes de dichos sectores, son los argumentos que presenta el Simas Rural, que es el encargado de la atención de esta parte de la ciudad.

“Nos dicen que es una bomba, que se les fue la luz, que ya va a quedar al mediodía; todos los vecinos levantamos reporte y a cada uno nos dicen excusas diferentes”, dijo otra vecina, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias.

Y en otras ocasiones, cuando otros vecinos prenden levantar su reporte, en el sistema les indican que no hay más reportes dado “que todo está bien”.

Ejido Santa Fe y del Fraccionamiento San Armando de Torreón. (FERNANDO COMPEÁN)

Los vecinos afectados solo piden que los responsables de su abastecimiento les hablen claro a fin de que puedan tomar sus precauciones, y no vivir en la incertidumbre de que si un día habrá o no servicio.

“Si nos la van a racionar, que nos diga que nada más va a caer en las noches o cierta hora, y nosotros tomamos precauciones pero el chiste es que nos dicen puras mentiras”, dijeron molestos los vecinos inconformes.