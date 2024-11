Vecinos denuncian actos vandálicos y rapiña contra el ferrocarril en ejidos de La Laguna

Frecuentemente se registran actos vandálicos y de rapiña contra el ferrocarril, en el área donde se encuentran los ejidos Rosita, Concordia y Urquizo, ya que hay grupos personas de las mismas comunidades que se las arreglan para provocar que el convoy se detenga y realizar actos de rapiña de la mercancía que transportan.

Las personas con las que se platicó y que por obvias razones pidieron el anonimato, manifestaron que los que provocan los daños colocan enormes piedras, llantas u otros objetos en las vías, lo que provoca que el operador detenga la marcha bruscamente, incluso se rumora que “ponchan” el ferrocarril al cortar una especie de cable o manguera que se encuentra entre un vagón y otro para que, lo que ha provocado que permanezca varado por hasta un día en el lugar y lo cual les da el tiempo suficiente para vaciar todo lo que lleva, pues llegan niños, mujeres y hombres con costales, cubetas y demás contenedores para cargar con todo.

Mencionaron que el primer convoy pasa alrededor de las 3 de la mañana, pero son tres o cuatro corridas por día, pero les da lo mismo que sea de madrugada o a plena luz del día para perpetrar el “atraco” y aquellos que lograron acaparar más mercancía como; maíz, frijol, alpiste entre otras mercancías que juntan las venden a las mismas personas o negocios que hay en la misma comunidad.

Manifestaron que, además de la mala imagen que esa situación da a la comunidad, su temor es que ocurra un descarrilamiento en el área donde se encuentran los domicilios y que los vagones caigan sobre las fincas, provocando un accidente de gran magnitud.

Las personas manifestaron que esa situación se empezó a registrar hace alrededor de seis años, pero ahora son con más frecuencia, el “ataque” más reciente ocurrió el martes, pero días antes los vándalos si lograron que uno de vagones que iban al final se volteara y lo vaciaron.

Reiteraron que son personas de viven la misma zona, cerca de las vías y hasta ahorita detienen el tren más o menos a la altura del panteón, donde todavía está en despoblado, pero no está muy lejos de donde se encuentran las viviendas, por lo que reiteraron que tienen temor que la situación se salga de control.

“Cada que hacen que el tren se pare se escucha bien feo, se oye como truena y rechina bien feo y ya sabe uno que es por que ya se andan robando todo lo que trae, ya están bien entrenados pa hacerlo y llegan con camionetas, con carretillas, costales botes o lo que sea y cargan con todo y a veces lo andan vendiendo en el mismo ejido”.

Los quejosos dijeron que si avisa a la Policía Municipal o de las corporaciones estatales, incluso ha habido ocasiones en que, la gente observan cuando se colocan las piedras o llantas y alcanzan a llamar a las corporaciones antes de que pase el ferrocarril y los policías acuden para retirar los objetos o cuando se hace la rapiña también llegan, pero para apoyar al personal de seguridad de la empresa, pero consideran que no es suficiente se necesita que se asigne más personal para vigilar ese punto, además no se formalizan las denuncias, por lo que dicen que se debe actuar con “mano dura”.

“A veces se escuchan balazos y por eso ya sabemos que es la gente de la empresa de seguridad que dispara al aire para asustarlos, pero no se va a acabar hasta que Ferromex ponga demandas, que haga algo más, que tenga mano dura, por que si le hablamos a la policía y si acuden, pero ellos nos dicen que no pueden hacer mucho, por que ese esto es federal y de nada sirve que los policías de aquí lleguen y los agarren y se los lleven detenidos, luego, luego los sueltan si no hay una alguien de ellos (empresa) que vaya y ponga la demanda y luego está muy raro por que la gente que trata de descarrilar el tren ya sabe como funciona todo, ya sabe qué mercancía lleva o qué vagones van cargados”.