Vecinos de San Pedro enfrentan inundaciones y colapso del drenaje

“Aquí batallamos siempre, pero cuando llueve pos se pone más feo, porque se junta toda el agua y se nos mete a las casas, a mi se cayó un cuarto”, dijo una vecina de la colonia Viviendas Populares del municipio de San Pedro quien manifestó que llevan años batallando con las deficiencias que presenta la red de drenaje.

La señora compartió qué el problema se registra en varias colonias y como esa zona se encuentra en parte baja, hacía ese lado corre el agua de prácticamente toda zona centro, ya que por ahí pasa el colector “Treviño” la cual muy seguido colapsa.

Compartió que cada que se se encharca el sector, acuden al Simas o a la Presidencia Municipal, pues afirmó que, solo presionando atiende la situación, incluso reconoció que en está ocasión se estaban organizando para llevar cubetas con el agua pestilente y “aventarlas” al edificio municipal, pero dijo “hasta parece que adivinaron” y les mandaron al personal del Simas, quienes desde hace días, se encuentran de “planta” el la colonia para colocar una bomba y retirar el agua, ya que en ese lugar se encuentra un sistema de rebombeo, del mismo colector pero por que se encuentra “caído” es insuficiente.

La señora comentó que, en su momento optaron por colocar un muro a la entrada de sus domicilios, pero hay ocasiones en que es el agua que se estanca, que “brinca” y se les mete a los domicilios les llega a las rodillas y en su caso como su domicilio está construido de adobe, evidentemente la humedad le dañó las paredes.

En el momento en que la señora accedió a platicar con este medio de comunicación, se observó a a una persona se encargaba de colocar ladrillo para reforzar las paredes de la cocina y evitar que colapsara.

“Como esta última vez que llovió fue mucha agua, aquí estaba bien feo y pos toda el agua se me metió, siempres se me mete, más aquí en la cocina y en en pasillo, por que ya se me cayó el otro cuarto, ya cuando me lo hicieron, me lo pusieron más alto”.