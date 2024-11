Vecinos de Matamoros se organizan para apoyar en fumigaciones contra el dengue

En algunos sectores de Matamoros en los que los vecinos se organizan para llevar a cabo acciones preventivas contra el dengue. Ellos facilitan la camioneta para colocar las máquinas fumigadoras o se hace organizan para pagar la gasolina.

Lo anterior lo dio a conocer el síndico de minoría, Delfino Álvarez, quien dijo que si bien la Jurisdicción Sanitaria número seis en conjunto con el Departamento de Salud realizan su trabajo, los ciudadanos también han “levantado la mano” para apoyar, debido a lo que se escucha en sus comunidades rurales, sobre el número de contagios.

Recordó que cuando se generó la alerta con el dengue adquirió dos máquinas fumigadoras e inicialmente se utilizaban en los alrededores de su comunidad y al dar a conocerlo mediante sus redes sociales, las personas empezaron a hacerle la petición para que los apoyara, pero debido a que el no cuenta con una camioneta, los ciudadanos se fueron integrando.

“Siempre me llegan las peticiones a través de las redes sociales, ellos me informan si tienen algún problema y así vamos trabajando y ahora con el dengue, pues por ahí adquirimos unas máquinas fumigadoras, pero como yo no tengo camioneta, por ejemplo en el ejido la Esperanza la gente dijo que ellos ponían la pickup y yo me llevé las dos máquinas para que se pudieran fumigar ambas aceras al mismo tiempo y la gente cooperó para la gasolina, la gente se está organizando de eso se trata de fomentar la organización ciudadana que debemos ver en cuestiones de contingencia”.

El sindico dijo que también los del ejido Granda, Hormiguero, 20 de Noviembre, en El Cambio, que es donde él tiene su domicilio, entre otras comunidades y algunas colonias del área urbana, en donde los vecinos deciden hacer la “cooperacha” de 15 o 20 pesos, además de facilitar el vehículo, incluso día previos a la celebración del Día de Muertos acudieron a panteones ejidales.

También se organizan para aplicar abate, cloro o yodo, aunque reiteró que las autoridades sanitarias se encargan de las campañas, los ciudadanos también toman algunas medidas para evitar los contagios.