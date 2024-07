Vecinos de Ejido San Ignacio en San Pedro denuncian retrasos en concesión de transporte

Un grupo de personas del ejido San Ignacio acudieron a la Presidencia Municipal de San Pedro para pedir una audiencia con el secretario particular, Rafael García ya que dicen les están “atorando” el trámite de la concesión transporte.

Manifestaron que fue hace aproximadamente un año y medio que se “liberó” la concesión para operar un camión de pasajeros y desde diciembre de este año la solicitaron y desde entonces los han traído a “vuelta y vuelta” cada mes y apenas hace una semana les autorizaron la concesión, pero ahora les están poniendo “trabas” con el camión, ya que les dicen que no cumplen con las especificaciones.

Expresaron que, la empresa de transportes al que afirman se está favoreciendo entra a la comunidad solamente cada hora, pero el ejido tienen unos 2 mil habitantes y es insuficiente las vueltas que da y esa fue la razón por la que decidieron tramitar la concesión para prestar un servicio con más frecuencia.

Dijeron que San Ignacio queda a unos dos o tres kilómetros de la carretera Torreón- San Pedro y les toma unos 25 minutos caminar hasta el entronque para tomar un camión que pase más rápido, pero el problema se presenta principalmente en el ciclo escolar, ya que los estudiantes deben salir de sus casas antes de las 6 de la mañana para alcanzar a llegar, quienes tienen vehículo se organizan para llevarlos y si por casualidad pasa alguno solo les da un “aventón” por que el primer camión de la línea que presta el servicio entra hasta las siete de la mañana.

Otra opción es pagar taxi, pero les cobra 200 pesos a la cabecera municipal y para los estudiantes reunir esa cantidad entre cuatro o cinco, es complicado tomando en cuenta la complicada economía de las familias.

“Nosotros empezamos para que nos dieran la concesión desde diciembre del año pasado y desde entonces no hemos podido destrabar el trámite por que Presidencia no quiere quedar mal con la empresa. De hecho la concesión ya nos la autorizaron la semana pasada, pero fue como un mejoralito para que ya no estemos dando lata, por que todos los días hemos estado viniendo de siete meses para acá”.