Vecinas Valparaíso de San Pedro piden más vigilancia ante constantes riñas campales

Debido a las constantes riñas campales que se registran, un grupo de vecinas de la colonia Valparaíso, acudieron este viernes a la reunión de seguridad en la que participan representantes de las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno para solicitar que se realicen operativos conjuntos, ya que dicen la situación se salió de control y literalmente viven en un “campo de guerra” porque en los pleitos se lanzan piedras entre otros objetos y las viviendas resultan con daños de consideración.

Las señoras dijeron que ya están hartas de vivir así, ya que, casi a diario se registran las trifulcas por la rivalidad que existe entre barrios y muchos de los jóvenes que participan en ellos, son menores de edad, pero casi siempre también intervienes las madres o padres de uno y otro bando, cuando observan que alguno de ellos están en desventaja.

Al intervenir más personas el problema se torna más violento, ya que se utilizan palos, piedras, incluso ha habido detonaciones de arma de fuego y no les importa quebrar vidrios, dañar puertas y ventanas o grafitear las paredes y ha habido ocasiones en las que sin importarles se meten a los domicilios.

Mencionaron que en las riñas participan muchachos de Valparaíso, Emiliano Zapata, San Luis, Francisco Villa, entre otras que están por el sector, pero repitieron que los familiares se meten por lo que, repitieron parece un campo de guerra, ya que causan muchos destrozos. El lunes fue la última ocasión que se presentó la trifulca y aseguraron que eran 70 o 80 personas las que participaron.

Manifestaron que ya llevan años así, pero repitieron que cada vez se pone peor, ya que casi son a diario y aunque cuando se registran los enfrentamientos, solicitan el apoyo si llegan las unidades de la Policía Municipal, Estatal y de la Fiscalía, pero les dicen que no pueden realizar detenciones ya que los que protagonizan las riñas son menores de edad y cuando es así se sigue otro protocolo.

“Son todos los días estamos batallando y son varias colonias, pero en Valparaíso es el lugar afectado. Ya no se dañan, ellos ahora son nuestras propiedades, nos sentimos inseguras, realmente no hallamos que hacer y no nos podemos defender porque salen los papás que son menores de edad, pero no hacen nada y nadie nos paga los daños”.

Las mujeres manifestaron que ayer aprovecharon que había reunión de seguridad, ya que en varias ocasiones habían acudido a la Presidencia Municipal y les aconsejaron que fueran porque ahí tendrían la oportunidad de exponer la problemática a todos los representantes de las instituciones de seguridad.

“Nos atendió el alcalde, el de la Fiscalía, el de la Policía Civil, el general de la Guardia Nacional, la verdad es que si tuvimos muy buena respuesta, nos van a dar chanza de que nos acepten las denuncias (por los daños) en la Fiscalía, nos van a estar recibiendo de dos o tres para hacer todo más rápido”.

Las mujeres repitieron que la reunión que tuvieron los representantes de las distintas autoridades, fue productiva, ya que se comprometieron a que se realizarían operativos constantes de vigilancia en las que participarían la secretaria de Seguridad, Pública, Policía Municipal, Fiscalía y Guardian Nacional y con ello esperan que se termine el problema, pues insistieron en que necesitan vivir en paz