Vecinas de dos colonias de San Pedro están hartas de vivir entre aguas negras

“Vivimos a piedra y lodo, porque es insoportable el olor”, dijeron algunas señoras de las colonias La Trinidad y Ampliación La Trinidad, quienes manifestaron que están hartas de los constantes brotes de aguas negras y aunque se realizó una obra de reposición de la red de drenaje la calle Coahuila, la cuadra que se encuentra entre el bulevar Adolfo López Mateos y la calle Jesús María Gámez, no resolvió el problema.

Las señoras dijeron que desde hace cerca de 20 años empezaron a batallar con la red sanitaria, en esa área se encuentra un lugar que se conoce como “Las Vegas” y se acostumbraron a que siempre se encauzaba el agua sucia hacia allá, pero había ocasiones en las que no brotaba tan seguido, sin embargo, conforme fue creciendo la ciudad la situación se agudizó, ya que esas dos colonias se encuentran parte baja, por lo que se les regresa el agua del drenaje de los sectores que están alrededor.

Señalan que hay una cancha por donde se da salida al agua sucia, ya que la gente del Simas hizo un “invento”, puesto que colocaron un tubo para desviar a media calle el agua y encauzarla otra vez hacía Las Vegas para que dejara de salir por los registros que están en las banquetas, porque la obra que hicieron no resolvió el problema y “en vez de arreglar, desarreglaron más”.

Agregaron que de acuerdo a lo que les comentaron trabajadores del Simas, para ver si la reposición de atarjeas que hicieron funcionaba o no, se optó por no colocar el asfalto para no volver a “abrir” la carretera.

Manifestaron que por varios días dejó de salir el agua gris, pero ayer una cuadrilla de trabajadores acudieron con el camión váctor para destapar alcantarillas, ya que en algunos puntos de las colonias de “arriba”, como la Benito Juárez, se reportaron problemas con el drenaje y nuevamente “corrió” el río hacía la cancha y Las Vegas, declararon que lo que ayer salía era poco, ya que se formaba un enorme charco “brincaba” las banquetas.

"Para nosotros esto ya no es una novedad y ahorita andaban moviéndole los del Simas con el váctor a las alcantarillas y mire está saliendo otra vez y nomás vinieron y le pusieron tierra para hacerle el caminito pa’ que se vaya por la cancha pa´’ Las Vegas, porque la obra que hicieron nomás no sirvió".

Reiteraron que en el verano la mayoría de las viviendas se mantienen con las ventanas cerradas, ya que durante la temporada de calor la situación se pone peor, la pestilencia es insoportable y así tienen que tomar sus alimentos.

“Cuando no brota el agua por esta calle (Coahuila) de todos modos tenemos el cochinero en la cancha, por todo el tiempo que tarda en secarse el agua, así que aunque nos encerramos a piedra y lodo, cuando salimos al patio huele horrible, porque el otro problema que tenemos es que la gente viene y tira la basura en la misma cancha o en el terreno que está a un lado, esto ya es un foco de infección, ya estamos hartas de vivir así”.

En la colonia Ampliación La Trinidad la misma queja hicieron algunas vecinas, quienes manifestaron que el agua sale de las alcantarillas y registros que se encuentran en la banqueta principalmente en la tarde; una de las mujeres dijo que tiene un mes a “vuelta y vuelta” al Simas, incluso para que le tomen el reporte debe presentar su recibo de agua para comprobar que está al corriente, pero la respuesta que obtiene es que a al ratito mandan la cuadrilla” pero molesta dijo que ese “ratito nomás no llega”.