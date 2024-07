¿Vas a comprar en línea? Toma en cuenta estas precauciones

El comercio electrónico ofrece una ventana ilimitada de oportunidades de compra, pero también expone a ciertos riesgos, como los fraudes cibernéticos. Estas estafas encuentran su terreno en el desconocimiento o la falta de precaución al utilizar servicios financieros en línea, convirtiendo a muchos usuarios en blancos fáciles.

En los últimos años, el fraude cibernético se ha vuelto más sofisticado, convirtiendo actividades aparentemente simples como hacer depósitos, cobrar cheques o realizar compras en línea en riesgos potenciales. Las estadísticas muestran un aumento alarmante en casos como consumos no reconocidos, transferencias electrónicas no autorizadas y cargos no reconocidos en cuentas bancarias.

Por esta razón, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alerta sobre los fraudes más comunes que se cometen por medios digitales, y brinda sugerencias para que puedas protegerte y disfrutar de las ventajas de estas herramientas virtuales con total tranquilidad.

Uno de los métodos de fraude más comunes en el ámbito digital es el conocido como fraude sin presencia de la tarjeta. Este tipo de fraude ocurre cuando un delincuente obtiene la información de una tarjeta de crédito robada y la utiliza para realizar compras en línea. La información de estas tarjetas suele ser obtenida a través de la web oscura o mediante engaños como el phishing, donde los estafadores se hacen pasar por entidades legítimas para obtener datos confidenciales de las y los usuarios.

Otro tipo de fraude frecuente es el de apropiación de cuenta, que se produce cuando los datos robados son utilizados para tomar el control de la cuenta de una víctima. Este tipo de fraude puede resultar devastador para las personas afectadas, ya que los estafadores pueden acceder a información personal y financiera sensible.

El fraude de compra en línea con retiro en la tienda es una táctica utilizada por los estafadores para adquirir productos utilizando información de tarjetas de crédito robadas o el control de cuentas bancarias ajenas. En este caso, el estafador realiza una compra en línea y elige la opción de retirar el producto en una tienda física, permitiéndole obtener la mercancía antes de que la víctima se dé cuenta de cualquier cargo no autorizado.

Las tiendas en línea fraudulentas representan un tipo de fraude cibernético en el que se emplean sitios web falsos que imitan la apariencia de empresas legítimas y confiables. Estos portales suelen ofrecer productos a precios notablemente reducidos para atraer a compradores desprevenidos. Sin embargo, una vez realizado el pedido, este nunca llega a ser enviado. Cuando la víctima se da cuenta de la estafa, generalmente es demasiado tarde, ya que el sitio web fraudulento ha desaparecido, llevándose consigo los fondos de las personas afectadas.

Para prevenir fraudes al comprar en línea, algunas recomendaciones: