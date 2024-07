Juegos Olímpicos París 2024: Vareeraya Sukasem, la abanderada más joven que compite en Skateboarding

Con sólo 12 años de edad, la patinadora tailandesa Vareeraya Sukasem se ha convertido en la competidora más joven de los Juegos Olímpicos 2024.

La abanderada que ganó su lugar luego de competir en los Juegos de Verano tras clasificarse en la disciplina de skate femenino en Budapest durante junio, se prepara para su presentación el próximo domingo en la Place de la Concorde, Paris.

Vareeraya se clasificó en el puesto número 18 de 22 de esta competencia.

La joven que también es conocida por su apodo 'ST', se encuentra en la magna competencia deportiva a sólo cinco años de haberse subido por primera vez a una patineta en su vida.

En una entrevista realizada por AFP a 'ST', la joven tailandesa dijo que su madre fue quien le inculcó el deporte del patinaje luego de llevarla a un parque, mintiéndole con que en ese lugar 'sólo podían usarse patinetas'.

Aunque en un principio a Vareeraya le parecía complicado el patinar, en poco tiempo aprendió gracias a otros patinadores.

"Mi madre me mintió y me dijo que no se permitían patines, solo patinetas. Al principio no me gustaba. Pensé: '¿Por qué tengo que patinar? Es difícil' (...) Vi a otros patinadores subirse a la rampa con su tabla y pensé: '¿Es difícil?'", dijo.

Por supuesto, el camino no ha sido fácil para Vareeraya Sukasem, pues a lo largo de su carrera ha tenido que enfrentarse a varias dificultades como lesiones, pero ahora se encuentra muy emocionada por participar en los Juegos Olímpicos París 2024.