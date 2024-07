Vaqueros intergalácticos “aterrizan” en pasarela al oeste de México

Los vaqueros intergalácticos aterrizaron en el planeta Tierra en la pasarela del diseñador mexicano Eduardo Hernández, realizada como parte de las galas de la edición 81 de Intermoda, la plataforma de moda y negocios en México que dio inicio este martes en Guadalajara, capital del estado de Jalisco (oeste de México).

Las galaxias, los viajes interestelares, las estrellas y el cosmos, se unieron a los bandidos del viejo oeste, para mostrar un guardarropa en el que predominó el negro, el blanco y el plateado.

Eduardo Hernández, diseñador y dueño de la marca Edher Gin, dijo a EFE que tomó como referencia películas como 'Interstellar' de Christopher Nolan y el personaje de 'Ghost Rider' del universo de Marvel, para crear una colección que incita a explorar lo desconocido.

Las lentejuelas, los estampados de fuego, las máscaras y telas tipo astronauta, las piezas de piel vegana, las aplicaciones de cristales mostraron la espectacularidad de esta colección pensada para el invierno 2024 tanto para mujer como para hombre.

La colección juega con los elementos del 'western' como corsés, sombreros, chaparreras y corbatas de cordón para fusionarlos con camisas, chalecos, vestidos ajustados y con telas más vaporosas, transparencias, chaquetas gabardinas largas con un aspecto más casual, pero también con pantalones, sacos y vestidos tipo sastre a rayas más formales.

“Los tres pilares de la marca son el maximalismo, la inclusión y el glamur, trato de darle como un 'plot twist' (giro) a todos los 'looks' para que cuando salgan creen un impacto y una emoción, no solamente ropa comercial a fin de cuentas es un desfile lo que la gente quiere ver es 'looks' que te inciten y que te emocionen”, señaló el diseñador.