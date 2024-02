Vanessa Huppenkothen estuvo a punto de sufrir un aparatoso accidente automovilístico

La conductora del canal deportivo ESPN, Vanessa Huppenkothen, compartió en sus redes sociales que durante la madrugada de este domingo libró un accidente automovilístico mientras se dirigía a su casa.

La expresentadora de Televisa Deportes relató en su publicación que logró frenar para librar la carambola.

"Salí de ESPN 1 am y casi me estrello… intento dormir y solo se me viene a la mente el momento en el que frene y no sé qué hice, pero logré salirme de una carambola….", relató.

Además, Huppenkothen, quien suele aparecer en el programa SportCenter, dijo que necesitaba contra a sus seguidores la situación que vivió en las calles de la Ciudad de México.

"Siento una opresión en el pecho y vacío en el estómago… se me traba la mandíbula. Necesitaba escribirlo", agregó.

El sábado fue un día de mucha actividad deportiva, con duelos de la Liga MX, del futbol europeo, la visita de la UFC a la CDMX y algunos encuentros de la NBA.

¿Quién es Vanessa Huppenkothen?

Vanessa Huppenkothen es una conductora mexicana de deportes que actualmente trabaja para la cadena ESPN.

Su carrera en los medios de comunicación inició en Televisa Deportes y en esa misma empresa tuvo participación en algunos espacios de noticias.

Para el 2016 cambió de aires al salir de la televisora de Emilio Azcárraga para llegar al 'Líder Mundial'.

Hoy, a sus 39 años, Vanessa se ha consolidado como uno de los rostros del programa SportCenter.