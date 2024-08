Van por retiro de ambulantes en la zona centro de Matamoros

Representantes de la Cámara Nacional de Comercio de Matamoros se reunieron con autoridades municipales para concertar la regulación de los vendedores ambulantes, así como la “liberación” de las banquetas de los negocios establecidos.

El representante del organismo, Jesús Navarro, manifestó que la junta se realizó el miércoles al medio día, en la que incluso estuvo presente el alcalde, Miguel Ángel Ramírez López, en donde la petición principal que se hizo fue la aplicación del reglamento de Plazas y Mercados.

Dijo que la autoridad se comprometió a que dentro de máximo una semana se llevaría a cabo primero una campaña de concientización con los comerciantes informales y Canaco se encargaría de avisar a los propietarios de los establecimientos que acostumbran a sacar sus mercancías a las banquetas, con la finalidad de que se despejen los espacios para los transeúntes, ya que por el bloqueo de las banquetas obliga a las personas a caminar por la carretera con el riesgo de que un vehículo los “aviente”.

El representante de Canaco manifestó que, la propuesta que ellos hicieron es la reubicación del ambulantaje en el área de los mercaditos, ya que como bien se sabe hay personas que tienen muchos años en la informalidad en los alrededores de la zona comercial y consideran que por su antigüedad ya adquirieron derechos.

“Nosotros también acordamos que regularíamos a los comerciantes que están establecidos y que sacan sus mesas a las banquetas, aunque lo primero que nos dijeron fue que cómo se ponen los ambulantes en las banquetas frente a ellos y que ellos que pagan impuestos por que no pueden sacar su mercancía y se hacía un circulo vicioso y eso es lo que estamos tratando de erradicar”.

Reconoció que el ordenar la zona comercial será difícil, dijo que al final alguien lo tienen que hacer conforme a lo establecido en el reglamento y eso es lo que ampara el municipio y está obligado a aplicarlo.

Jesús Navarro dijo que, demás es admisible la inconformidad de los comerciantes establecidos, ya que ellos pagan impuestos, servicios y generan empleos y que por ejemplo llegue una persona que a vender comida y se ponga enfrente o al lado de un negocio que también ofrece alimentos y que solo pague una cuota mínima por día, por lo que lo deja totalmente en desventaja.

“Pa´ empezar hay que pagar la licencia de funcionamiento, pagar luz, agua, los que pagan la renta, sueldos y para todo tienes que darte de alta en Hacienda y llega alguien que vende gorditas y se pone enfrente y ellos solo pagan un permiso de mínima cantidad y pues los compañeros dicen que no es justo. Nosotros Cámara de Comercio no estamos en contra del ambulantaje, lo único en lo que estamos en contra es en donde se ubican, por eso nosotros le dimos la sugerencia de que está el área del mercadito y le podemos darle vida ahí, pero eso ya sería cuestión de las autoridades porque nosotros no decidimos”.