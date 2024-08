Van por regulación de seguridad privada en las empresas

La Asociación de Empresas de Seguridad Privada busca consolidarse como Cámara Nacional de la Industria de la Seguridad Pública, a fin de garantizar la regulación en términos de seguridad patrimonial, prevención del delito, condiciones físicas, entre otros aspectos que actualmente no tienen control.

"Esto es muy importante, hoy en día hay gran cantidad de normas, que si una empresa no sigue en materia de seguridad industrial, laboral, seguridad social, los multan, pero en términos de seguridad patrimonial, de prevención del delito, de seguridad física, etc., no hay absolutamente nada que regule esas actividades dentro de las empresas", explicó Isaac del Bosque Mercado, presidente de la asociación, quien señaló que se estima que hay 2 mil 500 trabajadores en este ramo.

Mencionó que hay algunas empresas que saben que hay robo de sus activos y luego se venden en el mercado informal. Consideró que esta corresponsabilidad con la seguridad pública empieza con su seguridad privada, pero queda totalmente ciega a los ojos de alguna regulación, entonces al momento de hacer la Cámara Nacional de la Seguridad Privada, se pueden tomar atribuciones para exigir una serie de normas más contundentes en el sector privado.

La Asociación de Empresas de Seguridad Privada (AMESP) desarrolló este viernes la III Asamblea General Ordinaria de Asociados correspondiente al Capítulo Coahuila, donde se abordaron diferentes temas, desde aspectos legales y seguridad social hasta un convenio con el Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Del Bosque Mercado señaló que se refrendó el compromiso de las empresas de seguridad privada de combatir la ilegalidad se los negocios de este tipo que operan fuera del marco de la ley; la colaboración permanente en materia de intercambio de inteligencia; estrategias contundentes que entre la Policía Municipal y la AMESP puedan impactar en mayores resultados en materia de seguridad industrial y habitacional. Además, con la celebración de esta asamblea, se logra cerrar la brecha que existe entre el sector público y privado de este tema para beneficio de la seguridad La Laguna.

Otros temas que se abordaron fue la conformación de la agenda del 2024 donde se trabaja en las buenas prácticas entre las empresas, acercar capacitaciones, un proceso de certificación que se busca en temas como inteligencia e investigación criminal.