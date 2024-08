Van por medidas cautelares internacionales contra reforma judicial

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación ven complicado revertir la iniciativa presidencial de reforma judicial a nivel local, por lo que se ha llevado a nivel internacional, a la Corte Interamericana, dada la preocupación que se ha mostrado en el exterior por las implicaciones que ello tendría en la justicia en México.

El magistrado Carlos Martín Hernández señaló que hay solicitudes incluso de medidas urgentes a la Comisión Interamericana y próximamente se acudirá al Sistema Internacional y Interamericano buscando lo mismo, por lo que se espera un pronunciamiento en el transcurso de esta semana.

Ernesto Tavera, juez Tercero de Distrito en La Laguna, reconoció que a nivel internacional se ha visto muy mal esta reforma y ha habido pronunciamientos de la Comisión Interamericana, de la Organización de las Naciones Unidas a través de sus relator especial de independencia judicial, de organizaciones de jueces y magistrados en Europa.

"Hay mucha preocupación internacional por la reforma que se ve venir, también por las mayorías que ya empieza a tener el partido dominante, es algo que preocupa también a Estados Unidos y Canadá, como principales socios comerciales de México, pero parece que el Gobierno está dispuesto a llevar esto hasta donde sea", comentó.

Indicó que han buscado también llamar a la sociedad a que se una a la lucha, para lo cuál, es necesario que comprenda lo que está en juego.

"Que le hagan saber al Gobierno que ganaron la presidencia, que ganaron las cámaras, pero no ganaron el país para hacer lo que ellos quieran, la sociedad votó por un proyecto, sí, pero no para destruir al país, no para destruir la democracia", comentó.

Señaló que hay gente que ya ha comenzado a cuestionar la reforma judicial y ha empezado a solicitar información, a externar su preocupación.

"Mayormente la gente ha respondido positivamente, ya las universidades también nos empiezan a manifestar su apoyo, estamos convocando a la ciudadanía a que se unan a esta lucha que también es de ellos, es por ellos, nosotros estamos en los escritorios trabajando para defender los derechos de la ciudadanía, ahorita estamos en la calle en la misma lucha, en defensa de los derechos de la ciudadanía, porque es el derecho a la seguridad tener un juez imparcial, independiente y profesional, cosas que no se van a garantizar de ninguna manera mediante el voto popular, donde cualquier persona prácticamente teniendo los apoyos y los contactos necesarios podría llegar", comentó.

SIGUE ATENCIÓN

Pese a que existe un paro de labores en el Poder Judicial de la Federación, se atienden entre 40 y 50 asuntos urgentes por semana, mismos a los que se les ha dado seguimiento y curso, ya que no pueden detenerse por ser temas de salud o que violentan los derechos de la ciudadanía.

Los trabajadores que se mantienen en guardias en el exterior de las diferentes sedes como protesta a la iniciativa de reforma judicial que presentó el Ejecutivo, expusieron lo anterior, e indicaron que no se trata de una cuestión de defensa de sus derechos laborales sino que va más allá, es una defensa de la democracia en el país.

El paro tiene ya dos semanas, en la Comarca Lagunera participan cerca de mil 500 trabajadores de 30 órganos del PJF, entre tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales federales laborales y centros de justicia. Los inconformes aseguraron que la reforma al Poder Judicial será un fracaso nacional. Con escritos en pancartas y lonas que mantienen en el exterior de las instalaciones, exponen que el Poder Judicial es un contrapeso y un garante de la Constitución en el país.

Aseguran que no se realizó ningún análisis serio al respecto y que tampoco se han expuesto los motivos por los que se pretende suplir el modelo de carrera judicial por el voto popular, ya que ello implica necesariamente depender de los entes de poder que propondrán a los candidatos y es someterse a una alta carga de politización.