Van en fórmula Salum y Tello para el Senado

Jorge Salum del Palacio, exalcalde de Durango, va en fórmula con la gomezpalatina y exregidora, Karla Tello, a través de Movimiento Ciudadano (MC) rumbo al Senado de la República.

Salum Del Palacio dijo sentirse afortunado de tener como compañera a una joven mujer lagunera en la fórmula para representar a esta importante zona que consideró que durante muchos años se ha sentido relegada de las decisiones políticas.

Recordó que hace semanas dejó el Partido Acción Nacional en atención a una invitación de Movimiento Ciudadano tanto en el estado de Durango como a nivel nacional.

Aseguró que su migración es como un cambio de casa en donde se cambia de lugar físico pero donde se lleva un aprendizaje, valores y principios destacando que en MC le han dado toda la libertad para conducirse, dijo, como siempre lo ha hecho.

"Otros partidos tienen una estructura mucho mayor, derivado de su antigüedad, pero yo les podría decir que yo me inicié en el PAN y en condiciones similares en las que estoy actualmente en Movimiento Ciudadano pues en su momento el PAN era oposición", dijo.

Consideró que actualmente la gente está más receptiva a escuchar diferentes propuestas a diferencia de años anteriores; lo cual pone a todos los candidatos en posibilidades de presentar una propuesta atractiva para la ciudadanía.

DECISIONES DEL MC

Respecto a la decisión que tomó MC de no sumarse a la alianza PRI-PAN-PRD descartó que Movimiento Ciudadano tenga una alianza con Morena.

"Movimiento Ciudadano ha sido el que menos ha votado con Morena las iniciativas que ha presentado el presidente, Andrés Manuel López Obrador y los propios legisladores de Morena y creo que es algo que se ha demostrado durante muchos años", aseguró Salum.

También señaló que la alianza no siempre ha sido bien vista porque son partidos antagónicos históricamente que compitieron entre sí y que ahora se volvieron aliados, razón por la cual MC ha preferido mantenerse independiente.

¿QUÉ OPINA DEL GOBIERNO ESTATAL?

Aseguró que es temprano para hacer una evaluación de un gobierno estatal de Durango que tiene un año y medio. Lo consideró como un mosaico en términos económicos y destacó que la zona de La Laguna es un motor industrial-comercial importante del estado a diferencia del resto de los municipios incluyendo la propia capital.

"Creo que el Gobernador ha anunciado una serie de acciones y proyectos que espero que en el camino podamos ir viendo si se cristalizan o no. Todavía me parece que no es momento de hacer una evaluación- Esperemos que muchos de ellos o algunos de ellos de los que ha venido anunciando se puedan concretar", comentó y admitió que históricamente La Laguna no ha sido recompensada en la misma proporción en términos de inversión estatal.

"En este caso y en esta elección no hay ninguna representación de La Laguna, más que la que nosotros estamos presentando y queremos que eso sea una muestra de que queremos realmente ponerle en la atención que merece La Laguna", dijo.

Consideró que el Senado es un instrumento muy importante por los alcances que tiene el Congreso de La Unión: "Pero lo importante es lograr una mayor representatividad dentro del Congreso de La Unión para que las decisiones puedan verse reflejadas en los perfiles de los diferentes estados. Ahora sí que tenemos que llegar y ganar para de incidir en el caso de los presupuestos", refirió.

También comentó que actualmente la sociedad ha ido cambiando y que aunque se tienen fuerzas partidistas opositoras a MC importantes también ve mayores posibilidades de que MC avance porque el voto duro ha disminuido en el caso de los otros partidos políticos.

También consideró que ve muchas posibilidades de que Movimiento Ciudadano en un mediano plazo pueda alcanzar a la Presidencia de la República.

"Creo que ya nos vieron gobernar a todos, entonces creo que la gente puede tener ya un criterio mucho más amplio y analizar lo que está sucediendo en el país, los perfiles de los candidatos y no necesariamente los partidos. Perfiles como el de Samuel, Mariana o Luis Donaldo levantan el interés de los jóvenes", dijo Salum respecto a la participación electoral.

VISITA GÓMEZ PALACIO

Salum dijo en Gómez Palacio: "No sólo seremos una fórmula competitiva, estando en el Senado seremos una fórmula que trabaje por el estado de Durango y que atienda de manera puntual y permanente las causas ciudadanas" durante una rueda de prensa en compañía de Karla Tello en la Casa Naranja de Movimiento Ciudadano de Gómez Palacio, Durango.

Lo anterior con el acompañamiento del diputado federal de MC, Omar Castañeda, la delegada nacional, Paty Flores, Gloria Arreola, Karim Castruita, Diana Bracho, Hiram Brahim, René Galindo y otros integrantes de MC.