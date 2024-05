Van alrededor de 22 mil empleos generados en Coahuila, en lo que va del 2024

La Secretaría de Trabajo (SETRA) contempla realizar 12 Ferias del Empleo en la entidad, la sexta se llevará a cabo este martes 21 de mayo en el municipio de Monclova, indicó José Luis Chapa Reséndez, subsecretario de empleo y productividad.

El citado funcionario estatal estableció que, el miércoles habrá otra Feria del Empleo en el municipio de Torreón, sin embargo, puntualizó que no solo se trabaja en estas acciones; si no también colaboran de manera directa con las diversas empresas que requieren mano de obra.

Señaló que en todas las regiones del Estado de Coahuila, todos los días están realizando jornadas del empleo, las cuales están dirigidas específicamente a una empresa que tiene una necesidad de trabajadores; por lo que suman alrededor de 86 actividades de vinculación de empresas con buscadores de empleo.

Chapa Reséndez también dio a conocer, durante lo que va del presente año, en Coahuila se han generado alrededor de 22 mil empleos, de los cuales, solo durante el pasado mes de abril se generaron más de siete espacios laborales.

"Esto, sin duda alguna, se debe a la promoción que hacen las autoridades estatales. Y esto es una premisa muy sencilla: el empresario no va invertir donde no hay seguridad, no va a invertir donde no hay paz laboral, no va a invertir donde no hay formalidad laboral", indicó el subsecretario de empleo y productividad.