Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade, asegura haber rechazado a Drake Bell

La inflencer Valentina de la Cuesta, hija del también productor Sergio Andrade, confesó haber rechazado a Drake Bell durante una reunión.

En un reciente video compartido en redes sociales, la joven narró el momento que vivió cuando conoció al cantante Drake Bell, asegurando que habían coincidido durante una fiesta.

En el storytime, Vale revela que había rechazado al cantante y exestrella de Nickelodeon debido a las acusaciones en su contra tras entablar conversaciones inapropiadas con menores de edad.

"Una, no soy tan groupie, dos, sabemos lo que hizo, y pues no", comenzó a decir la joven.

Tras esto, Valeria recordó que Drake no la dejaba de ver, y que él había iniciado con el coqueteo, sin embargo, esto no escaló a más, a pesar de que ella, admite, "iba a caer en segundo".

"Estábamos ahí, hangeando, y el Drake me ve, y me hace como ojitos, pero estaba tan borracha que estaba así de '¿Es Drake?' y mi amigo es de: '¡Wey es Drake, te está viendo bien cabrón'" recordó durante el pódcast titulado Tecito de calzón, el cual comparte junto a otros creadores de contenido.

"Y en una de esas agarra una rosa y le avienta wey y la agarro y me empieza a (llamar) Pero yo como dije, obviamente voy a caer en tres, así que no, literalmente le dije a mi amigo, wey vamos allá porque voy a caer, estoy a cero putos segundos de irme a donde él me diga, y sí, me fui para evitar", sostuvo.

Estas declaraciones desencadenaron un sin fin de reacciones en redes sociales, y es que mientras que algunos creen las palabras de la joven, otros dicen que "son un mero invento de ella".