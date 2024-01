¿Vale la pena refinanciar tu hipoteca?

Durante 2022 la cantidad de hipotecas en México presentó una variación del -4.6%, de acuerdo con información de la Asociación de Brókers Hipotecarios (ABH). Pasó de 59 mil 151 colocadas durante 2021 a 56 mil 422 créditos otorgados. El valor de los tickets promedio creció un 7.5% llegando a los 2.23 millones de pesos en 2022.

Según un informe de situación inmobiliaria del mismo año realizado por BBVA México, la entidad financiera indica que el monto del crédito hipotecario fue de dos millones 54 mil pesos, un aumento real de 5.8% respecto al cierre del 2021.

"Las cifras confirman el avance de la demanda por vivienda en segmentos medios y residenciales, que incluso se observa a nivel estatal, dado que 10 entidades promedian créditos hipotecarios por arriba de los dos millones de pesos", apunta el informe. El Banco de México (Banxico) estipula que el tiempo promedio de las hipotecas en el país es de 10 a 20 años; sin embargo, existe la posibilidad de un refinanciamiento.

El refinanciamiento de crédito hipotecario explica BBVA México, es cuando se realiza una reestructuración de la deuda adquirida para conseguir un inmueble. Una vez que la persona que contrató la herramienta financiera nota que las condiciones originales ya no le son convenientes, es cuando decide buscar un nuevo acuerdo, idealmente con la misma entidad financiera.

"Al hacerlo, podrás cambiar las condiciones iniciales con el cual se tomó este financiamiento, como por ejemplo, el plazo, el valor de la mensualidad y la tasa de interés, para hacerlo más conveniente a tu situación económica actual", indica.

En los últimos dos años, las solicitudes de refinanciamiento de hipotecas en México han experimentado un aumento notorio del 30%, según los datos recopilados por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Este fenómeno, que inicialmente podría haber sido impulsado por la situación económica derivada de la pandemia, ahora se ha consolidado como una estrategia financiera sólida y preferida por muchos mexicanos.

Reevaluando nuestra hipoteca

Un elemento crucial que ha contribuido a la tendencia de refinanciar una hipoteca es la favorable evolución de las tasas de interés. Durante el último año, las tasas promedio de refinanciamiento se han reducido en un 15%, según el Banxico. Esto no sólo ha provocado la demanda, sino que también ha permitido a los propietarios de viviendas acceder a condiciones más ventajosas, liberando así un flujo adicional de ingresos en sus presupuestos familiares. La refinanciación de hipotecas no es solamente una respuesta a las condiciones económicas, también se convierte en una estrategia adoptada por aquellos que buscan alivio financiero y estabilidad a largo plazo. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 70% de los solicitantes de refinanciamiento han logrado reducir significativamente sus pagos mensuales, liberando recursos para otros aspectos de sus vidas. Eric Yáñez López, CEO y Fundador de Holacasa.mx, destaca que el refinanciamiento de la hipoteca tiene tres beneficios: la disminución de tasa de interés, la reducción de la mensualidad o el plazo en que se tiene que liquidar. Pero también se pueden ver favorecidos al momento de la originación (recibir y procesar la solicitud de préstamo, asegurar y financiarlo, y otros servicios administrativos) ya que no se paga lo mismo de escritura pues, al final, no se está comprando algo nuevo.

¿Cuándo refinanciar?

El experto recomienda que este proceso se realice a partir del primer año y hasta máximo el décimo para que realmente puedan existir beneficios y se logre una mejora significativa y advirtió que el porcentaje que pueda llegar a reducirse está dado por diversos factores. "Cuánto baje el porcentaje de la tasa depende de la institución financiera, de la calificación del buró de crédito, si se realizan pagos adicionales que amortizan, etcétera", destaca.

Y aunque las razones para crear un nuevo préstamo son varias, los desafíos también, detalla Yáñez. Entre los principales retos se encuentran el costo del refinanciamiento que pueden incluir las tarifas de solicitud, costos de tasación y documentación, entre otras. También se debe considerar las modificaciones en las tasas de interés al momento de pensar en el proceso para que no sean desfavorables y al final no se consiga el ahorro esperado. También puede haber un impacto en el score y calificación del historial crediticio que afecte otras áreas de las finanzas, de igual manera la pérdida de beneficios asociados con la hipoteca original, como programas de condonación de deudas o tasas de interés fijas, de ahí que el experto recomienda hacerlo asesorado.

La refinanciación de hipoteca es una herramienta financiera valiosa, los especialistas no se aventuran a predecir el comportamiento de las tasas de interés, aunque algunos aseguran que continuarán siendo favorables en el corto plazo, lo que proporcionará a más propietarios de viviendas la oportunidad de mejorar sus condiciones financieras.

"Definitivamente las tasas de interés dependen completamente de la macroeconomía del país. La economía cambia, pero históricamente, México siempre ha tenido crecimiento del 5 al 6% anual en el sector inmobiliario. Realmente, a pesar de todo, en México siempre hemos tenido la virtud de crecer inmobiliariamente en todos los sectores de bienes raíces. Pero hay, que hacerlo bien informado en las tasas de intereses", agrega Leonardo Mendizábal Herrera, director comercial del Grupo Luximia.

Mendizábal subraya es antes de pensar en un nuevo plan de hipoteca es vital tener una planeación financiera, saber cuáles son los límites y evitar sobreendeudamiento ya que son cifras que se pueden calcular porque son muy predecibles y que a largo plazo van a ayudar que no haya atrasos en los pagos. Considera que invertir en un bien raíz es una excelente opción, pero se debe estar informado para no poner en riesgo el capital y el patrimonio.

La refinanciación de hipotecas se posiciona como una estrategia financiera sólida ante el panorama económico que actualmente se vive en nuestro país. Con la reducción de tasas de interés los propietarios están aprovechando la oportunidad para aligerar sus cargas financieras y fortalecer su economía. Si bien los costos iniciales asociados se deben de considerar, los beneficios a largo plazo, como la liberación de recursos financieros y la simplificación de deudas, pueden ser de mayor beneficio para aquellos que tienen hoy día una hipoteca a la que le quedan varios años por pagar.

Pasos para refinanciar una hipoteca:

1. Evaluación financiera.

2. Revisión del historial crediticio.

3. Investigación de tasas de interés.

4. Cálculo de costos asociados.

5. Presentación de documentación.

6. Solicitud formal.

7. Cierre del nuevo préstamo.

Pros y contras

Reducción de la tasa de interés: esto puede llevar a ahorros significativos a lo largo del plazo del préstamo y reducir los pagos mensuales.

Cambio en el plazo del préstamo: ofrece la flexibilidad de ajustar el plazo del préstamo.

Liberación de capital: el capital se puede usar para realizar mejoras en el inmueble, inversiones o alguna otra necesidad financiera.

Costos asociados: aunque la refinanciación puede generar ahorros a la larga, también puede implicar costos iniciales como tarifas de cierre y evaluaciones.

Aumento del plazo de la hipoteca: si se extiende el su plazo para reducir las mensualidades, se puede terminar pagando más intereses a la larga.