UVM Campus Torreón inicia sesiones informativas ante su cierre en 2025

Una vez que la Universidad del Valle de México (UVM) anunció que concluirá la operación del campus Torreón en enero de 2025, a partir de este martes iniciaron sesiones informativas para estudiantes y padres de familia. Cada coordinación académica, estableció la fecha y el horario de las reuniones en este plantel, que entró en funciones en este municipio, hace 19 años, es decir, en 2005.

El Siglo de Torreón buscó un acercamiento con la institución educativa pero a nivel local, se informó que será el área de Comunicación Social de la UVM quien proporcionará mayores detalles sobre el tema e incluso, mencionaron que hay probabilidades de que se ofrezca una rueda de prensa.

“Ayer se lanzó el comunicado y ahorita se está atendiendo a toda la población estudiantil, a los papás ya se les está canalizando a cuáles universidades pudieran dirigirse, con los convenios que hicimos con las universidades que van a participar, ahorita toda el área académica estamos vueltos locos”, informó una persona que labora en el campus Torreón. Agregó que será esta semana cuando les bajen más información, incluido al personal docente a quien también esta noticia les tomó por sorpresa. Ayer, la UVM detalló que mantendrá una oficina de atención que extenderá sus servicios hasta finales de julio del próximo año.

En su sitio oficial de Internet, la UVM menciona que está presente en 18 estados de la República Mexicana a través de 26 campus: figura Torreón y Saltillo. En Torreón, hay más de 200 programas a nivel preparatoria, licenciatura y maestría. Por ejemplo, en licenciaturas, se ofertan ingenierías, ciencias de la salud, ciencias sociales, diseño y arquitectura, turismo, hospitalidad y gastronomía y negocios. El campus se localiza sobre la carretera Torreón San Pedro No. 2155, en el ejido La Unión y maneja becas académicas, deportivas y culturales.

En redes sociales, el cierre del campus ha generado diversas reacciones por parte de la población, en especial de alumnos, padres de familia y personas egresadas. “Gracias UVM campus Torreón me diste mucho”, “Fui, soy y seré orgulloso Lince campus Torreón” y “Adiós UVM campus Torreón, no me queda más que dar gracias por todo lo aprendido y vivido”, fueron algunos de los mensajes que se publicaron por parte de las y los egresados en la red social Facebook.

Esto mientras padres de familia y estudiantes, manifestaron su inquietud debido a que tendrán que decidir si aceptan alguna de las alternativas que les ofrece la UVM y que son, incorporarse a cualquier otro campus de la institución en el país que ofrezca su programa académico, incluyendo los campus Cumbres (Nuevo León) y campus Saltillo (Coahuila) que se encuentran en la zona norte del país; así como campus Online.