Usuaria denuncia que el equipo de Taylor Swift dio de baja su emprendimiento; 'es mi fuente de ingresos'

Usuaria en redes sociales denuncia que el equipo de Taylor Swift dio de baja su emprendimiento y hace un llamado para tenerla de regreso, ya que era su única fuente de ingresos.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la cuenta Feria Improvisada dio a conocer que su tienda online había sido dada de baja aparentemente por el equipo de Taylor Swift, esto debido a posible uso de imagen. De acuerdo que la joven, su cuenta en Instagram había sido dada de baja sin previo aviso.

"Me bloquearon la cuenta porque el equipo de Taylor está denunciando a nivel internacional todas las personas que venden merch (mercancía) con la cara o la imagen de ella, no me denunciaron publicaciones de remeras idénticas a las del Eras Tour o algún tipo de merch oficial de ella, sino que me denunciaron remeras editadas por mí, o de fotos editas de ella", mencionó.

Tras esto, la joven argentina mencionó que se encuentra bastante angustiada, ya que, además de ya no tener contacto con sus clientes, este emprendimiento era la única fuente de ingresos que tenía.

"Estoy muy angustiada porque es mi fuente de trabajo, a varios emprendimientos les quisieron dar de baja las tiendas online, pero a ellos les mandaron un aviso y a mí no me mandaron nada".

Al finalizar con su video, el cual ya cuenta con más de 30 mil de "me gustas", la vendedora comentó que no solo vendía mercancía dedicada a Taylor Swift, sino también otros artículos.

"Vendo lentes de sol, vendo carteras y directamente me dieron de baja la cuenta y perdí todo contacto con mis clientes. Perdí seis historias destacadas de clientes, 33 000 seguidores, un montón de fotos etiquetadas, eso es un montón de trabajo y esfuerzo".

Este video desencadenó un sin fin de comentarios al respecto, y es que mientras que algunos estaban de acuerdo con el actuar del equipo de la cantante, ya que era uso de su imagen sin permiso, otros mencionaron que era algo injusto, pues era normal que los fanáticos vendieran mercancía hecha por ellos a costos más bajos que la mercancía original.