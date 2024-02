Usher recorre éxitos en su show de Medio Tiempo del Super Bowl LVlll

El cantante Usher hizo un recorrido de sus éxitos durante el show del Medio Tiempo del Super Bowl LVlll.

Con un traje completamente blanco, con algunos toques de lentejuelas y unos guantes brillantes, muy al estilo del mismo Michael Jackson, el también productor comenzó el espectáculo con las canciones Caught Up y U Don't Have to Call, donde un grupo bailarines inundaban el escenario en forma de guitarra del Allegiant Stadium, en Las Vegas, Nevada.

Como es ya bien sabido, Usher es un auténtico showman, sacando sus pasos de baile durante la canción Love in This Club, mientras que se despojaba de su saco blando.

La nostalgia y la sensualidad comenzó a llegar a los oídos de los espectadores luego de interpretar If I Ain't Got You y My Boo junto a su primera invitada sorpresa de la noche, la cantante Alicia Keys, quien apareció con un traje rojo de lentejuelas y tocando el piano, demostrando su talento multifacético.

Confession comenzó a sonar, bajo el escenario de un sol ardiente, donde se logró ver a un Usher solamente con un micrófono y su público.

Este panorama desapareció cuando, con banda incluida, comenzó a sonar Think of You y Burn, y como si fuera el calor de las llamas, el estadounidense de 45 años se despojó de su camisa, dejando enloquecido a todo el público presente.

Sin embargo, las sorpresas no faltarían ahí, ya que después de esto, la compositora H.E.R. apareció, realizando un increíble solo de guitarra y un ajustado traje de latex, mientras que interpretaban U Got It Bad.

El espectáculo no terminó ahí, ya que un grupo de patinadoras aparecieron, ahí Usher no perdió la oportunidad de realizar varios pasos de baile arriba de ellos, dejando a todo el público sorprendido.

Los minutos pasaban y el estadio se llenó de aplausos y gritos cuando apareció el músico Will.i.am. interpretando OMG, uno de los más grandes éxitos del originario de Texas.

Lil Jon, Ludacris, y DJ. Khaled aparecieron cantando Turn Down For What, remontando a muchos a aquellos 2013. Para este tiempo, Usher ya contaba con un cambio de vestuario, optando por un traje negro con azul marino.

Para el cierre del show, el cual duró 13 minutos, el cantante despidió su participación con la canción Yeah, canción que, se podría decir, es su sello indiscutible.