Urgen a renovar Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Si bien la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UA de C Unidad Laguna, cuenta con infraestructura de primer nivel, tiene una gran necesidad de equipamiento, tanto en el centro de cómputo como en los talleres de televisión y de radio.

El director de la FCPyS, Ricardo Jurado Rangel urgió a una renovación y citó como ejemplo que cuentan con computadoras desde el año 2015, cuando la facultad todavía no se mudaba a Ciudad Universitaria y ocupaba el edificio ubicado sobre el bulevar Revolución de Torreón.

Dijo que los equipos de cómputo de las cabinas de radio requieren una memoria especial para que funcionen software de grabación y edición de audio, además de que en el taller de televisión se necesitan computadoras que tengan la capacidad para los programas de edición de video y audio.

En la actualidad, hay 360 matriculados en la FCPyS y según el director, desde años anteriores se han hecho gestiones ante la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) pero no se ha tenido éxito y lo atribuye a que hay procesos administrativos muy lentos.

Con 300 votos a favor, Jurado Rangel fue reelecto para dirigir la FCPyS en el periodo 2024-2027, por lo que comentó que ahora buscará el apoyo más allá de la máxima casa de estudios, manteniéndose siempre institucional.

"Tengo que acercarme con los diferentes niveles de gobierno, municipal, estatal, federal para buscar equipar nuestras instalaciones que nos hace mucha falta.", destacó.

Comentó que tan sólo para la renovación del switcher y las cámaras, se requieren alrededor de 250 mil pesos. "(De la UA de C) Sí hemos tenido respuesta pero sin embargo, la respuesta nunca ha sido un no, ha sido, 'estamos en proyecto', me decía la administración por ejemplo que ya estaba el proyecto de las computadoras para lo que es el centro de cómputo, sin embargo, con el cambio de la administración federal, el proyecto que se había puesto, con la entrada de la presidenta Claudia Sheinbaum y aunque es del mismo partido y pudiera parecer que es igual, la parte burocrática de bajar los recursos está un poquito detenida pero esperamos que para el año que entra ya podamos contar con este equipo que es muy necesario para la formación de mis estudiantes", apuntó.

Jurado Rangel destacó que la FCPyS es la única de carácter público que ofrece las carreras de Comunicación, de Sociología y Ciencia Política y aunque admitió que la tecnología juega un papel importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, dijo que no es lo único pues hay muchos estudiantes que tienen la creatividad y habilidad para hacer muchas cosas y no ha mermado la calidad de quienes egresan.

"Siempre ha habido, históricamente en la facultad algún tipo de detalle, de cuestión tecnológica, y con esta tecnología que avanza tan rápido y hay que estar renovando muchas cosas en cada momento, lo cierto es que mis muchachos y mis muchachas con una enorme creatividad y un empeño han logrado subsanar estas carencias que tenemos en la parte del equipamiento, que insisto, esa es una de las cosas que son la asignatura pendiente para estos próximos tres años", concluyó.