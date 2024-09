Urge concluir infraestructura de drenaje pluvial en Ciudad Industrial de Torreón; estado no concluyó la obra al 100%

Pese a que desde hace cinco años se cuenta con drenaje pluvial en la Ciudad Industrial de Torreón, que se concentra en una laguna de captación, sin embargo, la obra no se concluyó al 100 por ciento y si no acuden en forma manual a desfogar el vaso al canal, se generan inundaciones en las calles del sector, lo que afecta a las fábricas de este sector productivo.

La obra fue realizada por parte del gobierno del estado en la administración anterior pero quedó una última parte pendiente, a lo que se suma la falta de mantenimiento y las fallas en el suministro de energía eléctrica, por lo que cada vez que llueve, los empresarios y trabajadores están con la incertidumbre de si van a funcionar o no las bombas para la ocasión.

"Se concentra el agua en la laguna de captación que tenemos aquí mismo dentro de la zona industrial, pero tiene cierto nivel y cuando pasa de ahí se tiene que desahogar, el problema de esa obra es que no se terminó, y la parte del desfogue no entra automáticamente, sino que tiene que ir alguien a arrancar las bombas", explicó Santiago Vera González, presidente de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial de Torreón.

"Siempre que llueve estamos con el pendiente de si van a funcionar las bombas o no", expuso.

Refirió que este fin de semana se coordinaron con el cuerpo de bomberos para acudir a prender las bombas, lo que tuvo que hacerse cada hora prácticamente, porque la prendían y se apagaba.

Señaló que se ha tenido acercamiento tanto con el gobierno municipal como con el estatal para solicitar la terminación de esta obra, para que las bombas puedan operar adecuadamente, de manera automática, y que la laguna de captación reciba su mantenimiento, pues ante la falta de limpieza y desazolve, cada vez tiene menor capacidad para el almacenamiento de agua.

"Ya no se le ha dado limpieza, desescombrar, se va tapando, ya lo hemos manifestado con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, están enterados de la situación", comentó, "es una obra que no está bien terminada, por eso es la solicitud de poder pedir el apoyo de las autoridades y ya poner manos a la obra, poderla terminar este año y ya dejar eso trabajando solito".

Vera González refirió que, con las lluvias que se presentaron el domingo pasado, se juntó mucho el agua y no podían pasar los vehículos. Mencionó que en la parte norte de la zona industrial, que colinda con el ejido San Agustín, es el área más afectada actualmente y no tiene paso de unidades porque aquí ya no se dejó preparado el drenaje.

"Lo que buscamos es tener una solución en este año, terminar al 100% esa obra, sabemos que hay disposición de las autoridades y no queremos dejarlo para después, porque vuelven a llegar las lluvias y nos vuelve a pasar lo mismo", expresó el presidente de la Unión de Empresarios de la Ciudad Industrial de Torreón.