'¡Uno, dos, viene por ti!'; Freddy Krueger cumple 40 años

Antes de que filmes como El conjuro, Anabelle, Sonríe, o Saw provocaran miedo; llegó a las salas, cuatro décadas atrás, un personaje que asustó a gran escala, volviéndose uno más de culto y compartiendo créditos con "Chucky" o "Michael Myers".

Hace 40 años, se estrenó en los cines de Estados Unidos, Pesadilla en la calle del infierno, que se volvería una saga, que sigue generando ganancias, tan es así que ya viene otro proyecto inspirado en la misma.

Fue el 11 de noviembre de 1984 cuando Pesadilla en la calle del infierno se estrenó en los cines de Estados Unidos y tiempo después llegó a México.

Como se recordará, en el pasado las cintas tardaban muchos meses en arribar a Latinoamérica, tras su estreno en EUA.

A diferencia de otros seres de terror de la época como "Michael Myers" o "Chucky", "Freddy Krueger" se mete en los sueños de sus víctimas jóvenes y les quita sus vidas mientras duermen.

"¡Uno, dos, Freddy viene por ti!, ¡Tres, cuatro, mejor cierra la puerta!, ¡Cinco, seis, coge tu crucifijo!, ¡Siete, ocho, mejor que te quedes despierto hasta tarde!, ¡Nueve, diez, ¡nunca volverás a dormir!", así canta el tema musical que anuncia cuando "Krueger" está cerca de su próxima víctima.

El actor, Robert Englund saltó a la fama con su interpretación de "Freddy", cuyas características físicas son: el rostro desfigurado por el fuego, el sombrero negro; el suéter con rayas verdes y rojas, además del guante con afilados cuchillos. Es una creación de Wes Craven, también precursor de la saga de Scream.

"Uno de los miedos primarios es el temor a ser desgarrado, porque esa es la forma como mata la naturaleza, con zarpas y colmillos", explicó en su momento Craven sobre cómo el personaje profundiza en el lado oscuro de las personas.

La película recaudó en Estados Unidos 25 millones de dólares, mientras que a nivel global casi 60 y se hizo con tan sólo 1.8 millones. Gracias a este filme, la productora New Line Cinema se salvó de la quiebra.

Después del primer largometraje se hicieron ocho secuelas más, aunque algunas pasaron sin pena ni gloria.

Hay quienes no se habían dado cuenta de que una de las víctimas de Pesadilla en la calle del infierno es Johnny Depp en el rol de "Glen Lantz", a quien "Freddy" atrapó mientras dormía y lo hizo pedazos en medio de un géiser de sangre. En la red, se informa que se ocuparon casi 500 litros de líquido rojo para llevar a cabo la escena.

"Krueger" era un asesino y acosador de niños en serie que murió quemado por los padres de sus víctimas, pero retornó como un espíritu del mal.

Pesadilla en la calle Elm 4: Dream Master.

Otro actor que se ha transformado en "Freddy" es Jackie Earle Haley para la cinta Pesadilla en Elm Street: El Origen de 2010; sin embargo, los fans no aceptaron la película llevándola al fracaso.

En varios medios, ha trascendido que hay planes para traer de nuevo a "Krueger" en un nuevo proyecto. Englund dijo a medios internacionales que él ya no podría ser este asesino por su edad, aunque aclaró que sí le agradaría hacer un cameo.

"No puedo volver a la saga. Literalmente no puedo. Tendría que haber algún truco con los primeros planos, pero no puedo interpretarlo de nuevo. Soy demasiado viejo.

"Podría hacer un cameo como uno de los médicos que no se creen que exista esta figura que mata en los sueños", explicó.

Saga

Estas son las cintas de "Krueger"

Pesadilla en Elm Street (1984)

Pesadilla en Elm Street 2: la Venganza de Freddy (1985)

Pesadilla en Elm Street 3: Guerrero de los Sueños (1987)

Pesadilla en Elm Street 4: El Maestro del Sueño (1988)

Pesadilla en Elm Street 5: El Niño de los Sueños (1989)

Pesadilla en Elm Street 6: La Muerte de Freddy (1991)

La nueva pesadilla de Wes Craven (1994)

Freddy vs Jason (2003)

Pesadilla en Elm Street: El Origen (Reboot de 2010).