Unidos logran el objetivo

- Aunque la prueba reina del atletismo, el maratón, se realiza de forma solitaria, el contar con el apoyo de un grupo o equipo que haga fuerza colectiva en los entrenamientos, suele ser una motivación especial y que resulta fundamental en los logros de los atletas, así lo entendieron los laguneros y es por ello que 75 de ellos, trabajando juntos en el Club Bengalas, lograron el objetivo de completar la prueba de 42 kilómetros y 195 metros.

CIFRA PARA CELEBRAR

El Maratón Lala 2024, celebrado el pasado domingo 3 de marzo, marcó un hito para este club que ha cumplido 10 años de ayudar a los atletas laguneros a cumplir sus objetivos, en una iniciativa de los reconocidos corredores locales, Isabel Velez y Daniel Ortiz, quienes ya se han coronado en el propio Lala y han corrido en algunos de los maratones más prestigiosos del planeta. Y es que en esta ocasión, el Club Bengalas logró que 75 deportistas que cumplieron su proceso de entrenamiento, lograron completar la retadora distancia del maratón, una cifra récord para este club.

"Tuvimos un proceso de entrenamiento de doce semanas para quienes tenían como META terminar el maratón, además de otro programa de 16 semanas, para quienes tenían como objetivo lograr la marca para calificar al maratón de Boston. Fue un programa no sólo de entrenamiento físico, sino también mental, psicológico, ayuda para lidiar con el dolor y concentrarse en llegar hasta el final", describió Daniel Ortiz, quien orgulloso, relató que ya son trece generaciones o trece años, en los que ha ayudado a los corredores a completar la distancia del maratón, primero lo hizo de forma solitaria y desde hace una década, ya bajo el sello de Bengalas.

CULTURA DEPORTIVA

La ética es un aspecto fundamental en el corredor de maratón y Daniel Ortiz se lo toma con mucha seriedad: "Yo insisto a los corredores que si se inscriben en un maratón, es para correrlo completo, los 42 kilómetros, no para hacer distancia de 30 ó 20 ó menos. Eso le digo a cualquier persona que me pregunta, entonces lo hago mucho más con quienes tengo a mi cargo en Bengalas, porque los corredores también debemos tener una cultura de respeto por la competencia", señaló el tricampeón del Maratón Lala en el lapso 2017 - 2019, quien complementó que 78 de sus corredores iniciaron la competencia 2024, pero 3 de ellos abandonaron a diferentes alturas del recorrido, por dolencias físicas, mientras que los restantes lograron completar la exigente prueba atlética.

"Correr en equipo, con gente, con amigos que te respalden, es muy positivo, porque otros corredores como tú, te llevan a cumplir tu META, te ayudan a no abandonar, a ser solidarios, a saber que puedes lograrlo", dijo "Danny", quien lamentó malos entendidos por otros atletas que se inscribieron al Maratón Lala y dijeron ser parte del Club Bengalas, cuando ni siquiera iniciaron el proceso de preparación 2024; "lamentablemente, esas son cosas que no puedo controlar", mencionó Ortiz, quien no está en contra de que los corredores digan ser parte de Bengalas, pero sí se opone a que se emitan juicios, sin hacer una investigación a fondo, tras algunos malentendidos y acusaciones.

LOCALES Y FORÁNEOS

De los corredores del club que completaron el Maratón Internacional Lala 2024, no solamente se cuenta a los laguneros, también hubo quien se preparó vía remota y vino a correr a La Laguna, atletas de Saltillo, Mérida, Reynosa e incluso de Miami, Florida. "Ahora tenemos en el club a alrededor de 15 corredores infantiles, otros juveniles que lo están haciendo muy bien y también adultos, algunos preparándose para ir a correr el Maratón de Berlín y el de París, con entrenamientos honestos y serios, sabiendo que el atletismo se respeta y es el espíritu que vamos a promover siempre en Bengalas", finalizó el experimentado atleta.

75 CORREDORES del Club Bengalas, lograron llegar a la META del Maratón de La Laguna.