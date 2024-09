Una vergüenza que el Congreso de Durango votara a favor de la Reforma Judicial: Anaya

No existe ninguna expectativa para la revisión de las leyes secundarias tras la aprobación de la Reforma Judicial, afirmó Guillermo Anaya Llamas, diputado federal del PAN por Coahuila, quien calificó de una vergüenza que el Congreso de Durango votara a favor de la misma.

"Todo es un engaño, es una farsa todo lo que es esta reforma porque ni la va a elegir el pueblo, porque va a ser una preselección de quien quiera Morena, el que va a seleccionar a los jueces magistrados y ministros son los de Morena, entonces lejos de tener una mejoría al Poder Judicial va a ser un retroceso enorme porque ya no habrá división de poderes ni contrapeso, que eso es una característica indivisible de la democracia", expuso.

En este sentido, dijo que los diputados de oposición determinaron no asistir a la declaratoria de constitucionalidad de la Reforma Judicial como protesta, para no convalidarla. Aseguró que están "lejos de que las leyes secundarias puedan a enmendar todas las estupideces que se van a plasmar en la Constitución" a partir de este sábado.

Anaya Llamas consideró una vergüenza que los diputados en el Congreso del estado de Durango hayan votado a favor de la Reforma Judicial, cuando a nivel nacional estaban tratando de oponerse, por lo que señaló que resulta incongruente que el PRI en el vecino estado haya hecho lo contrario.

El diputado reconoció que hubo traición al PAN de parte del senador panista, Miguel Ángel Yunes, al igual que del senador Daniel Barreda, a Movimiento Ciudadano.

"Pero más que los partidos, traicionaron al pueblo de México, porque hay un 45% de los mexicanos que no piensan como la mayoría de Morena, y traicionaron al pueblo de México, más que a los partidos políticos", sentenció.

Recordó que nunca hubo discusión ni diálogo sobre la reforma.

"No hay ninguna expectativa porque todo inicia con una farsa de mejorar el Poder Judicial, que ciertamente necesita mejora, pero esto obedece a una venganza hacia una mujer que no se doblegó ante los caprichos del presidente, le dijo no, porque acá hay un Poder independiente, que se llama Norma Piña", comentó.