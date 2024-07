Una mujer creyó que la casa de su vecino era un cibercafé, donde realizó sus tareas durante meses

Lupita Villalobos, conductora del podcast Las Alucines, compartió que por un tiempo confundió la casa de su vecino con un cibercafé, donde acudió durante meses para usar su computadora sin percatarse de que no se trataba de un negocio.

En una entrega reciente de su podcast, la influencer de Hermosillo compartió que durante la secundaria enfrentó el desafío de no contar con una computadora en casa para hacer sus tareas escolares. Para solventar esto, recurrió a un cibercafé cercano para tener acceso a Internet y completar sus trabajos escolares.

Y es aquí cuando comenzó una gran confusión que duraría meses, pues nadie sacaba a la influencer de su error.

"Estaba un vecino que siempre tenía la puerta abierta y luego luego estaba una computadora. Entonces yo cuando me quedaba con mi abuelita y tenía que hacer tarea yo me iba con el vecino", comenzó contando en su podcast.

No se trataba acerca de que Lupita Villalobos no tuviera una buena relación con sus vecinos ni le prestaban una computadora, pero como ella no tenía una maquina a su disposición, entraba a la cochera y trabajaba como si fuera un negocio real, sin darse cuenta de que estaba en la casa de los vecinos.

Había como dos computadoras. Un vato así en la compu y luego otra computadora así en la entrada. Y yo entraba, estaba abierto, y me ponía en la compu a hacer tarea.

Se di cuenta que no era un cibercafé

Según relató, una vecina le explicó a su abuela que Lupita Villalobos solía entrar por las tardes a la casa del vecino, pensando que era un cibercafé. Finalmente, la confusión se resolvió con una disculpa por parte de la abuela hacia la familia, quienes nunca reprocharon a la joven por usar la computadora.