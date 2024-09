Peralta charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de su paso por esta controversial "casa" y aprovechó para disculparse con quienes se hayan sentido ofendidos por sus actos en el reality show.

"Muchas gracias a Torreón, a la gente que me apoyó. De nueva cuenta, como le dije a Galilea Montijo, una disculpa si lastimé sus sentimientos, nunca fue mi intención y si no llene sus expectativas, también. Soy un ser humano aprendiendo a vivir la vida y dándose topes porque sí viví un reto muy, muy fuerte".

Ricardo, quien se dio a conocer en el espacio de YouTube conocido como Pepe y Teo, informó que está pasando por un choque de emociones.

"Apenas salí al mundo real. Me enteré de que me como los mocos, que un colchón y todo, todo, todo. Ya vi los memes y bueno (sic), nunca entendí cómo pasó todo esto" dijo y agregó que agradece a sus fans que siguieron con él pese a lo acontecido.

"Les agradezco muchísimo de todo corazón que hayan seguido conmigo", manifestó.

En ese sentido, el entrevistado informó que trabajará duro para ganarse de nueva cuenta el cariño de las personas ofendidas.

"Y si no se puede, lo intentaré. Yo haré lo que se pueda. Uno no entra a un proyecto para perder y aquí yo gané experiencia y bastante aprendizaje", destacó.

Peralta fue tajante al decir que si pudiera volver al pasado, cuando le ofrecieron ser parte de La Casa de los Famosos 2, volvería a decirles que sí.

"Arrepentido cero. Estar en el proyecto más importante de México ha sido muy padre. Estoy agradecido por la invitación y además salí con un buen premio (un auto)".

Y hablando de ese tema, Ricardo informó que sí le causó bastante sorpresa el auto Tesla que lo llevó al foro de La Casa de los Famosos 2, cuando salió.

"Carrazo ese Tesla. Creyeron que era de Galilea, pero ya nos dijo que no. Hablé con ella y me dijo: 'Ojalá hubiera sido mío".

Se sinceró Peralta durante la charla y reveló cuál es su favorito para ganar el reality show.

"Me encantaría que Mario Bezares. Es un señor a todo dar. Yo lo amé completamente, hasta le pedí que me adoptara y todo".

Por otro lado, el influencer reconoció que la convivencia diaria entre las personas suele ser complicada y al estar en un proyecto de esta naturaleza, con gente que no se conoce, mucho más.

"Nos metieron justamente por ser personalidades fuertes y polémicas. Me encantaría que quienes entraran a la próxima versión de La Casa de los Famosos no tengan miedo los habitantes, porque pienso que algunos famosos están espantados de lo que ha pasado en esta; sin embargo, la gente ve el proyecto, uno sabe a dónde se va a meter y es un juego".

A Ricardo se le preguntó que con qué se queda, en este caso de Adrián Marcelo, (el participante más controversial), a lo que el youtuber generalizó su respuesta.

"Yo me quedo con cosas buenas y con las experiencias con todo el equipo Tierra. Igual nos vieron medio negativos, pero creo que no iba por ahí la cosa, y es que todas las mentes son muy complejas".

Ricardo Peralta mencionó que seguirá yendo a las galas del programa y al terminar, se tomará unas merecidas vacaciones.

"Un descanso estaría fabuloso. Quiero relajarme y estar a gusto", comentó. Antes de colgar le mandó un saludo a los laguneros.

"Gracias a Torreón, a quienes me apoyaron de la Comarca. No he ido a Torreón, me encantaría ir".