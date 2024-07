'Una dirección' se convierte en cinco; A 14 años de One Direction

"Pensamos mucho tiempo en esto, y pensamos en cada uno de ustedes como individuos, y creemos que son muy talentosos para dejarlos ir. Creímos que sería una buena idea tener dos grupos distintos" dijo Nicole Scherzinger en el 2010 a nueve participantes del programa británico The X Factor que pensaban que sus sueños de ser cantantes terminarían al no continuar en la siguiente etapa. Sin embargo, los jueces, donde figuraba Nicole junto a Louis Walsh y Simon Cowell, decidieron formar bandas.

De estas nueve personas, cuatro eran chicas y cinco chicos: Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik.

Nicole se llevó el mérito de juntar a estos chicos, quienes se convertirían en One Direction, un día como hoy de hace 14 años.

La boy band británico-irlandesa que nació aquel 23 de julio del 2010 conquistó no sólo al público seguidor del programa de talentos, también a jóvenes de todo el mundo.

Con más de 120 premios ganados, cinco discos (Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, Four, Made in the AM) la comentada salida de Zayn Malik en 2015 y su separación definitiva después de ello, aquí te contamos qué ha pasado con sus integrantes.

HARRY STYLES

El británico que creció en Holmes Chapel continúa en boca de todos a pesar de que se encuentre descansando luego de tener éxito con su Love On Tour, el cual precisamente concluyó el 22 de julio del año pasado. Todavía no se cumplía un año de esto, cuando el cantante ya había pisado sorpresivamente un escenario. Styles unió su voz con la de su amiga Stevie Nicks en el BST Hyde Park de Londres, para un conmovedor homenaje a la difunta compañera de Nicks, Christine McVie, quien fue recordada en la fecha de lo que sería su cumpleaños, el 12 de julio.

HARRY STYLES (ESPECIAL)

LOUIS TOMLINSON

Sin duda, el nacido en Doncaster, Inglaterra, ha sido uno de los más activos últimamente.

Por ahora se prepara para adueñarse de escenarios españoles con su Faith In The Future Tour a partir del 26 de julio. A principios de junio llevó la misma gira a Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara. Por si fuera poco, eligió México como sede de su The Away From Home Festival, el cual llevó a cabo en la Hacienda de Susulá, en Mérida, Yucatán.

LOUIS TOMLINSON (ESPECIAL)

NIALL HORAN

El irlandés actualmente disfruta de su gira The Show: Live on Tour, la cual ha sido un éxito. México no pasó desapercibido y el mes que entra estará pisando Tierra Azteca. Su concierto programado para el 20 de septiembre en el Palacio de los Deportes de CDMX ya es sold out, le sigue el 21 de septiembre, 23 en Guadalajara y 25 en Monterrey.

Las buenas ventas de boletos también se registran en otras ciudades de Latinoamérica; visitará Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia.

En estos días ha estado complaciendo a su público norteamericano, hoy tiene pactado un show en Auburn, en el estado estadounidense de Washington.

NIALL HORAN (ESPECIAL)

LIAM PAYNE

Liam, de Wolverhampton, es el que ha generado menor contenido. En este 2024 destaca el lanzamiento de Teardrops. "Esta canción nace de muchas lágrimas, no todas mías. Espero que les guste como a mí y que no muchos de ustedes se identifiquen" dijo sobre el tema en el que comparte créditos en la composición con Daniel Bryer y Jamie Scott.

Cabe mencionar que su salud le ha impedido continuar en los escenarios, por una severa infección renal canceló sus conciertos el año pasado.

LIAM PAYNE (ESPECIAL)

ZAYN MALIK

Además de intentar ligar en Tinder y que no le creyeran que fuera el verdadero Zayn de Bradford, Malik regaló nueva música este año a sus fans con Room Under the Stairs, su cuarto álbum de estudio, considerado por el mismo como "el más sincero". Videos musicales y 15 canciones ofreció. Además, hizo su regreso triunfal a los escenarios en Londres, en el 02 Shepherd's Bush. Sus fans aguardan que se decida a hacer una gira en solitario.