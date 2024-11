UNA DECISIÓN TOMADA 'CON EL CORAZÓN'

- Un futbol ofensivo en cualquier cancha y con mucha entrega por parte de los jugadores como auténticos Guerreros, prometió el nuevo estratega de Santos Laguna, el argentino Fernando Ortiz, durante su presentación oficial, ayer, como flamante timonel de los albiverdes.

El acto protocolario, se llevó a cabo en el Auditorio Orlegi del Territorio Santos Modelo (TSM), donde el "Tano" fue acompañado por Aleco Irarragorri Kalb, presidente del club verdiblanco, quien destacó que seguirán con la misma ideología de generar más con menos, con un equipo con mucha intensidad, para que regrese a ser parte de la gran y noble afición santista.

En la presentación ante numerosos representantes de medios de comunicación de la región, también asistieron abonados del club, por lo que cuerpo técnico y directiva, se dieron el tiempo de saludar uno a uno, a los integrantes de la prensa y aficionados.

"La decisión que tomé fue con el corazón", confesó Ortiz, cuando se le cuestionó el por qué tomó el puesto, pese a que los verdiblancos terminaron últimos en la tabla en el Apertura 2024. "Sé que estoy capacitado para asumir el reto de nuestro querido club, no tengo duda que la afición va a apoyar y que vamos a salir adelante. Desde el primer minuto en el que me buscaron sabía que iba a tomar las riendas de este club, ojalá que podamos seguir agrandando la historia de esta institución".

Recordó que en el momento que regresó como entrenador a México, primero con América y luego con Rayados, siempre manifestó que la Comarca Lagunera es su casa, por lo que ahora le toca dirigir y más allá de lo deportivo, le toca levantar en lo anímico a los futbolistas.

"La verdad estoy muy feliz y contento. Agradezco la oportunidad de estar en una institución que me ha movido mucho el corazón, no solamente por la parte profesional, sino también la de jugador. Esta ciudad me ha brindado muchas cosas y me ha marcado mucho, particularmente en la calidad de la afición que vive día a día en esta ciudad".

Juan Pablo "Chato" Rodríguez y Rafael Figueroa, fungirán como sus auxiliares técnicos, Paolo Pacione y Cristian Martínez serán los preparadores físicos. Mauricio Garibay es el analista de vídeo, mientras que Manuel Corona será el entrenador de porteros.

ABRE PUERTA A REFUERZOS

Ortiz escuchó las diferentes preguntas que le realizaron, en cuanto a las nuevas incorporaciones para el Clausura 2025, en cuanto a cantidad y posiciones. Con temple de acero y sereno, respondió que no fijará un número exacto de refuerzos, para evitar malos entendidos en un futuro inmediato, además de las posiciones puntuales donde necesitan elementos de su plena confianza, aunque dejó entrever, que serán de medio campo para arriba.

"A mí me gusta mucho la parte ofensiva, soy mucho de insistir en la parte ofensiva, defensivamente hoy tenemos en Santos centrales muy jóvenes, pero muy capaces para jugar, tenemos la oportunidad de incorporar hacia adelante, entonces voy a insistir, seré persistente, en atender la parte ofensiva, me gusta que tengamos desequilibrio hacia adelante, y que los defensores se las arreglen, pues para eso son defensas", expresó.

Dejó en claro, que están en un mercado de altas y bajas donde pueden darse buenas opciones. "El tema de los refuerzos, todos saben que es una negociación que lleva tiempo, pero quiero un Santos ofensivo para la próxima campaña".

Entiende que si los refuerzos no llegan en el momento indicado y lo hacen después, deberá adaptarse lo más pronto posible al material con el que cuente, ya que tendrá las herramientas, para disputar en cada partido, los tres puntos en juego.

Por otro lado agregó, que el actual plantel cuenta con muchas fortalezas y aunque deportivamente no han pasado por un buen momento, le gusta la calidad de jugadores que se tiene en Santos Laguna, confiando en ellos, consciente que deben recuperarlo en lo anímico.

Adelantó que los jóvenes son parte fundamental de un plantel, quienes deben ser arropados para tener un gran rendimiento, por lo que el jugador experimentado sabe que llegan con mucha hambre de triunfar, por lo que en ningún momento dudará, que alineará a quien cuente con mejor nivel futbolístico y eso lo dejará claro, el próximo lunes, cuando tenga la primera práctica en forma.

ALECO, 'FELIZ' CON ORTIZ

Irarragorri Kalb fue el encargado de entregarle de manera simbólica la indumentaria a Ortiz, posando para las decenas de lentes que llenaron el recinto en el complejo santista, para que luego el resto del cuerpo técnico, subiera al estrado para complementar la capturas fotográficas y de vídeo.

"Hoy es un día muy especial para todos. Después de muchas conversaciones, logramos llegar a un acuerdo con Fernando Ortiz y su cuerpo técnico. (Fernando), estoy muy feliz de que estés aquí en Torreón, recuerdo que llegaste en el año 2007 en un momento similar al que vivimos hoy. Sé que todos juntos y con mucha intensidad, vamos a regresar la identidad que tenemos", dijo en su primer mensaje.

Aleco agregó que mucho de lo que pasa por el plantel, está en el tema anímico, en hacer grupo, en una reconstrucción, por lo que es fundamental que la afición regrese y entienda que en esta reinvención santista que se va vivir, los necesitan y sobre todo con mucha intensidad, sin jamás perder el arraigo.

"Vamos a generar más con menos, queremos un equipo con mucha intensidad, queremos que este equipo regrese a ser parte de esta gran afición", enfatizó el mandamás del club albiverde.

Ortiz está de regreso en casa, puesto que vistió la playera albiverde del Clausura 2007 al Apertura 2008. Sus actuaciones fueron clave para que Santos mantuviera la categoría en su primera campaña, lograran el título general en el segundo y en el tercero, se adjudicaran el título del futbol mexicano.