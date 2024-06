Una cirugía que nunca llega, Sanjuana Reyes ha entrado y salido de la clínica 46 de Gómez Palacio

Sanjuana Reyes tiene diagnóstico de miomatosis y lleva varios días esperando por una histerectomía (extirpación del útero) en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Gómez Palacio. La programan, la internan, la dan de alta, la vuelven a programar y así sucesivamente.

Según el relato de su familia, Sanjuana tiene un mioma de siete centímetros y fue hospitalizada hace una semana. Le dieron la fecha para realizarle la cirugía pero cuando la bajan a quirófano, el personal de salud argumentó que con urgencia debían atender algunas cesáreas.

Para la especialidad de Ginecología, sólo se cuenta con una sala de cirugía. “Entonces le dieron prioridad a las cesáreas y a ella la dejaron, y cuando ya la iban ahora sí a operar, no había quirófano disponible para ella, entonces ya no se pudo, estuvo dos días más internada esperando turno para la operación porque no había lugar en los quirófanos, pues la dieron de alta y no la operaron”, comentaron.

Posteriormente, trabajadores del Instituto se comunican con ella vía telefónica para decirle que la reprogramaron y que tenía que internarse el pasado martes 25 de junio del año en curso para que la operaran el miércoles.

“Pero no la operaron, la bajaron a quirófano desde la una y media, y el argumento que le dieron ahora es que la sala donde hacen las esterilizaciones de todo el material quirúrgico estaba en mantenimiento y que por lo mismo, habían mandado todos los utensilios a otras unidades para los esterilizaran y que no les habían llegado.

Según esto la iban a programar para el día de hoy (ayer), la tuvieron en ayunas, y resulta que otra vez no la van a operar, el argumento de ahora es porque ya no está programada, o sea perdió su programación del miércoles y ya no se la respetaron porque ya había otras cirugías programadas.

Así como mi familiar hay muchas otras pacientes en la misma situación, los dieron de alta y los reprogramaron hasta dentro de un mes”, explicaron. Finalmente, dieron de alta a Sanjuana, le entregaron su papelería y le dijeron que mañana domingo se vuelva a internar para operarse el próximo lunes 1 de julio, siempre y cuando haya un médico disponible para practicarle la histerectomía y que se cuente con el material quirúrgico esterilizado.

LLAMAN A ATENDER ESTE PROBLEMA

La familia llamó al Instituto a atender esta problemática, pues producto del mioma, Sanjuana tiene hemorragias “muy fuertes” que si no se controlan pueden provocar anemia y demás problemas de salud relacionados. Mencionaron que la derechohabiencia inscrita en el HGZ No. 46 ya rebasó la capacidad instalada por lo que es necesario que se habiliten más salas de cirugía en la especialidad de Ginecología para atender oportunamente a las mujeres que requieran de dicho servicio. Trabajadores del Instituto que prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias, comentaron que está en remodelación la Central de Esterilización y Equipos (CEyE) por lo que no hay autoclaves, empleadas para esterilizar material médico o de laboratorio. Por esta razón, mencionaron que se están apoyando de otras instituciones de salud, dando prioridad a las urgencias.