Un vistazo al Bitcoin, la primera criptomoneda de la historia

Las tecnologías avanzan y cambian con el fin de ofrecer comodidad a los usuarios en sus actividades cotidianas. Ahora es posible realizar tareas como comprar productos en un mercado o viajar a algún lugar desde casi cualquier rincón del mundo con ayuda de internet; basta con llamar a un Uber o pagar usando Spin por medio de sus apps e introducir un par de datos personales para comenzar a usar el servicio o comprarlo.

Uno de estos avances tecnológicos se refleja en la forma en la que se adquieren los productos. Si bien las tarjetas bancarias son el método más conocido para procesar pagos y los monederos electrónicos como PayPal han crecido rápidamente en popularidad, existe una nueva alternativa que tan solo lleva poco más de 15 años en el mercado y que ya está siendo aceptada en cientos de miles de establecimientos. Esta no es otra que las criptomonedas.

En este artículo, se ampliará un poco sobre qué son las criptomonedas, con énfasis especial en el Bitcoin, la primera cripto inventada en la historia.

¿Qué es exactamente el Bitcoin?

El Bitcoin se define como una moneda digital, no regulada por instituciones bancarias y cuya principal medida de seguridad se basa en la cadena de bloques o blockchain, un sistema que registra cada transacción y cuyos eslabones no pueden ser destruidos o modificados. Aunque suena algo arriesgado usar un método de pago sin regulaciones bancarias, lo cierto es que se ha vuelto una de las opciones más seguras a nivel internacional.

Millones de comercios alrededor del mundo han decidido aceptar esta criptomoneda como forma de pago: desde simples automercados y páginas que venden productos en internet hasta sitios conocidos como Bitcoin casino, los cuales permiten a sus clientes jugar a las tragaperras y a otros juegos mientras apuestan con esta cripto.

Lo gracioso de esta cripto es que no siempre fue el gigante económico que es hoy en día. De hecho, su valor actual en el mercado se atribuye a un importante hecho histórico…

El nacimiento del Bitcoin y el «Bitcoin Pizza Day»

El Bitcoin fue originalmente creado por Satoshi Nakamoto el 31 de octubre de 2008, por medio de un libro que explicaba cómo funcionaba el sistema en el cual se basan todas las criptomonedas. En enero de 2009, sería minado el primer Bitcoin de la historia, lo que convirtió a esta forma de pago digital en algo viable.

No obstante, aunque ya se podían crear o «minar» los bloques de datos de esta cripto, lo cierto es que no tenía un valor definido, por lo que no se podían vender. Es allí donde entra en escena Laszlo Hanyecz, quien buscaba comprar pizzas a cambio de 10.000 bitcoins.

Papa John’s, la reconocida marca de pizzas, aceptó el reto el 22 de mayo de 2010, ofreciéndo dos pizzas grandes a Hanyecz, cuyo valor era de 42 dólares. Este negocio fue la base para establecer un valor a esta criptomoneda, razón por la que se convirtió en un evento histórico que se celebra cada año: el «Bitcoin Pizza Day».

Ventajas y riesgos del Bitcoin

Al tratarse de un método de pago descentralizado, las agencias bancarias no intervienen en las transacciones con Bitcoin, todo se hace «Peer 2 Peer» o persona a persona. Esto es posible gracias a la blockchain antes mencionada, ya que, aunque sus eslabones de datos no pueden ser destruidos o modificados, estos pueden ser vistos y revisados.

En términos de eficiencia, se considera uno de los métodos de pago más rápidos, con transacciones aprobadas en cuestión de minutos. Sin embargo, hay casos en que estos intercambios dependen de la disponibilidad de los mineros para conseguir los bloques de datos.

Ahora bien, en cuanto a riesgos, es importante aclarar que no hay la posibilidad de reembolsar los pagos una vez completados. Si se requiere un reembolso de dichas transacciones, el receptor debe estar dispuesto a realizar una nueva transacción.

Otro riesgo es que, aunque el Bitcoin tiene un valor actual que supera los 58.000 dólares, esta criptomoneda es altamente volátil. En otras palabras, puede haber momentos en que suba o baje de precio, lo que hace que invertir en la cripto sea potencialmente arriesgado.

¿Es Bitcoin un método de pago fiable?

Hay quienes afirman que se trata de una tendencia o moda pasajera, pero la creación de muchas más criptos solo son prueba de que el Bitcoin será el método de pago del futuro.