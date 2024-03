Un ' le da el éxito

El actor, Martín Barba, está viviendo un momento especial en su carrera, ya que su más reciente serie, Pacto de silencio, ha sido un éxito en la plataforma Netflix.

Barba charló en exclusiva con El Siglo de Torreón de dicho proyecto y de cómo ha evolucionado su trayectoria, para bien.

"Estoy agradecido con Netflix, con la serie, con mi personaje. Cumplí dos sueños... uno laborar en Netflix y otro encarnar a un personaje de la comunidad LGBT+",

En la trama el actor personifica a "Alex Peralta", el mejor amigo de "Brenda Rey" (Camila Valero), a quien ayuda a descifrar misterios de su pasado.

"Traía un rato que no hacía un personaje de este estilo. Me encantaba cada 'outfit' que le ponían, decidí prestarle bastante de mí para poder interpretarlo de la mejor manera".

En ese sentido, Barba mencionó que se ha sentido muy identificado con "Peralta".

"Tiene bastante de mí, pero hay muchas cosas que yo hubiera hecho de manera distinta. Es muy buen amigo y buena persona, cualidad que creo me caracterizan", relató.

Algo que también le encantó al actor de Pacto de silencio, es que cuenta con grandes figuras como Chantal Andere, Camila Valero, Adriana Louvier o Marimar Vega.

"Con Camila tuve mucho contacto. Hicimos una gran amistad. Realizamos un buen trabajo de mesa para que se fortaleciera. En cuanto a los demás actores, me gusta trabajar con ellos, porque hay mucho que aprenderles".

En cuanto a la historia de Pacto de silencio, Martín dijo que desde que leyó el guión le impactó la estructura de los personajes y todo lo que se narra.

"Cuando llegué a las primeras reuniones me percaté de lo increíble que sería esta historia", dijo y añadió que no habrá una segunda temporada porque no era necesario, "este proyecto fue escrito para una sola entrega".

Por otro lado, el actor informó que el año pasado formó parte de la obra Smiley, que término en noviembre; sin embargo, espera que se retome en este 2024.

"Hay rumores de que podríamos volver, todavía no es un hecho. Ahora, también existe la segunda parte de esta puesta en escena, y me parecería buena opción que se montara la segunda parte".

Martín dio a conocer que en este año se encuentra celebrando 15 años de carrera.

"Me siento bendecido y agradecido de todos los proyectos que han llegado a mi vida. Creo que es increíble ver cómo los personajes te van eligiendo y tienen cosas por enseñarte, además de que llegan según la etapa en la que estás en tu vida", dijo.

Durante la charla, el artista compartió que ha logrado llevar un equilibrio entre su vida personal y profesional.

"Hay que ser transparentes. Tienes que ser realmente quien eres y así habrá gente que te quiera o que le caigas mal porque no somos monedita de oro para caerles bien a todos. Es un buen camino mostrarse tal cual".

Martín Barba dijo que espera volver pronto a las novelas porque "son algo de lo que los mexicanos nos debemos sentir orgullosos, ya que nos han representado por todo el mundo".