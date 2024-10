Un gesto de solidaridad transforma la vida de Paco en ejido de Lerdo

Luego de hacerse viral en redes una fotografía de "Paco", un joven originario del ejido Los Ángeles, que llevaba a su pequeña hija a la escuela en bicicleta. El cuatro veces Campeón Mundial de Box,, Cristian Mijares, hizo entrega de un automóvil a Francisco Leonel Silva Medina.

La fotografía se hizo viral en días pasados, por lo que Mijares en conjunto con sus amigos cercanos, decidieron emprender esta acción para que Paco pueda llevar a su pequeña hija a la escuela, además de poder trasladar a toda su familia y a su esposa embarazada.

Originario del ejido Los Ángeles, municipio de Lerdo, Francisco Silva, de 34 años, es un joven que siempre ha buscado sacar adelante a su familia, a pesar de las dificultades que se presentan en el día a día, como el no tener un empleo fijo, pues saca el sustento de su hogar haciendo trabajos de mantenimiento durante la semana y los días domingos, ayuda en el negocio de su madre, ubicado sobre el corredor gastronómico de esta localidad sobre la carretera federal a Durango.

"Como todo mundo pues, ahí andamos echandole ganas, jalando para sacar adelante a mi familia. Tengo dos hijos y un bebé en camino, así que pues no me rajo. Lo que sí, es que no puedo creer esto, yo ni sabía que anda mi foto con mi niña cuando la iba a dejar al kinder, y ahora no me la creo, ya hasta tengo carro y trabajo, la vida me cambio y las oraciones fueron respondidas", dijo Paco.

Cristian Mijares comentó que la historia de Paco lo conmovió, pues considera que es un ejemplo de lucha constante.

"Me etiquetaron en la publicación de Paco, conocí su historia y de inmediato hice clic. Llamé a unos amigos con quienes siempre hacemos acciones como esta, buscamos la manera y entre todos nos cooperamos para comprar un carrito para para Paco y su familia, además también le apoyamos con trabajo en una empresa. Buscamos la manera de ayudar desinteresadamente", explicó Mijares.