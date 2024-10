Un exparticipante de La Casa de los Famosos podría unirse a Venga la Alegría

Una vez culminado el reality show de La Casa de los Famosos, cada participante va encontrando la manera de mantenerse vigente.

El ex participante de La Casa de los Famosos, Agustín Fernández, parece estar atrayendo nuevas oportunidades laborales, aunque estas no provienen de Televisa, donde no dejó una buena impresión luego de algunas controversias.

Fernández, quien inició con una buena aceptación en el reality gracias a su simpatía y su amistad con Nicola Porcella, terminó siendo uno de los concursantes más criticados debido a ciertos comentarios que cayeron mal entre los seguidores del programa. Realmente, Fernández no logró destacar.

¿Problemas con el programa "Hoy"?

Uno de los momentos más comentados de su carrera post-reality fue cuando hizo comentarios que parecían aludir al programa Hoy, donde Arath de la Torre es uno de los conductores.

La tensión aumentó cuando, tras ser eliminado del show, fue invitado al programa matutino de Televisa, donde solo se le dio una breve intervención de dos minutos, lo que muchos vieron como un desaire hacia Fernández y un respaldo para Arath de la Torre.

La productora del programa también había mencionado que se cerró las puertas en dicha producción.

Posible futuro en TV Azteca

Pese a su experiencia en Televisa, los rumores en redes apuntan a que Agustín Fernández podría estar en negociaciones con TV Azteca. Según la cuenta de La Tía Sandra en X, el modelo argentino habría recibido una oferta para integrarse como conductor de Venga La Alegría Fin de Semana.

Aunque algunos de sus seguidores celebran esta oportunidad, otros no están convencidos de que tenga lo necesario para desempeñar ese rol. Por ahora, no hay confirmación oficial, pero sus fans esperan que pronto se concrete esta nueva etapa y que le brinde el éxito que esperaba obtener tras su participación en el polémico reality.