Un Cañonero muy lagunero, busca debutar en Liga MX

Ángel Antonio Saavedra Nevárez, nacido el 13 de junio del 2003 en Torreón, Coahuila, acaricia un sueño del futbol y lo ha tenido que hacer lejos de casa. Sus padres son Ángelica Nevarez y Pedro Saavedra, el mayor de cuatro hermanos: Fidel Saavedra, Mauricio Saavedra y Ana Sofía Hidrogo.

Su sueño siempre ha sido llegar a ser futbolista profesional, desde que empezó a jugar se dio cuenta que le gustaba mucho y que era su mayor pasión, desde chico siempre tuvo en mente su META.

TRAYECTORIA

Su historia futbolística se remonta a cuando tenía 5 años de edad y empezó a jugar fUtbol en su escuela, el Instituto Francés de la Laguna. Posteriormente, a los 13 años, entró a la escuela de Santos y a esa misma edad se probó en las fuerzas básicas, para su mala fortuna no lo seleccionaron, entró en un bache, ya que si le dolió que no lo hayan elegido, fue hasta los 15 años que volvió por otra oportunidad y entró a la Academia CESIFUT, de donde han salido laguneros destacados cómo Oribe Peralta, Rodolfo Salinas, Javier Eduardo “La Chofis” López , entre otros. Duró 6 meses en el centro de formación lerdense y se fue a probar suerte en 2018 con los Tuzos del Pachuca, tras no ser seleccionado nuevamente, probó con los Bravos de Júarez en el año del 2020. Saavedra se empezaba a desesperar, ya que ser rechazado por tres equipos le hacían dudar si en verdad tenía el nivel para ser profesional.

En ese mismo año, le llegó una invitación para jugar en un equipo de tercera división, los Irritilas de San Pedro, no la pensó dos veces y dijo ‘por qué no’. Tras una temporada con los sampetrinos y otra con Saltillo Soccer, jugó el Torneo del Sol en Guadalajara, donde le llenó el ojo a visores del Mazatlán F.C, le hablaron para hacer pruebas, sabía que era su última oportunidad, finalmente la cuarta fue la vencida. En su primer torneo con los Cañoneros en la categoría Sub-20, jugando a un gran nivel, quedó en tercer lugar de la tabla de goleo. Actualmente milita en la Sub-23 de los mazatlecos y es llamado ocasionalemente a la banca del primer equipo.