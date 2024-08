Último dictamen de Conavim sobre alerta de genero en Durango fue hace 26 meses

Hace 26 meses, es decir, 2 años y 2 meses, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) subió su último dictamen sobre la implementación de medidas de alerta de violencia de género contra las mujeres en Durango, en donde 16 municipios se mantienen en Alerta desde el 2017.

Se trata del tercer Dictamen correspondiente al período julio 2021 - mayo 2022.

En diversas ocasiones las autoridades tanto municipales como estatales, han manifestado que se encuentran a la espera del informe correspondiente para conocer el avance.

En el último dictamen que se ha dado a conocer, se detallaba que de las 27 medidas emitidas tras la declaratoria, solo 1 se encontraba en calidad de cumplida, 4 más en proceso de cumplimiento, 15 en proceso de cumplimiento y 7 como no cumplidas.

De acuerdo con el documento que se encuentra en la página oficial de la Conavim, el único punto que fue considerado como cumplido, fue relacionado con la creación de un protocolo de atención a víctimas y uno para proteger y asistirlas, “fueron atendidos adecuadamente… En conclusión, la medida fue cumplida, ya que se mostraron datos que respaldaron el cumplimiento de esta desde el informe anual anterior”, reza el documento.

Dentro de las siete medidas no cumplidas, está la relacionada a la difusión que se daría al contenido de la NOM-046 en las unidades de salud tanto públicas como privadas.

La Norma Oficial a la que se hace referencia estableceque las instituciones prestadoras de servicios de atención médica, deben ofrecer de inmediato y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el evento, la anticoncepción de emergencia, dando previamente la información completa sobre la utilización de este método, a fin de que la mujer tome una decisión libre e informada.

Y que en caso de embarazo por violación, las instituciones de salud deben prestar el servicio de interrupción voluntaria del embarazo. Para ello, y de acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005, sólo es necesario presentar una solicitud por parte de la usuaria mayor de 12 años de edad, en donde, bajo protesta de decir verdad, manifieste que dicho embarazo es producto de violación sexual. En caso de que la usuaria sea menor de 12 años, la solicitud debe ser presentada por el padre, madre o tutor(a).

En su informe, el estado reportó: un Programa Estatal de Interrupción Legal del Embarazo con mecanismos de

seguimiento, y que se habían recibido 17 solicitudes para la interrupción del embarazo.

“EI GIM (Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario) reconoce el esfuerzo de las diversas instancias del estado de Durango en el área de la salud vinculadas a la difusión y aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005… no obstante, no se informa en los 17 casos referidos de solicitud de la NOM-46 y la IVE cómo se dio el procedimiento, ni qué sucedió, si se realizó la interrupción, a través de qué método, qué seguimiento se estableció. No sé atiende la urgente armonización de las leyes de las diversas normativas entrelazadas con la aplicación de la NOM-046, ni se informa qué sucedió en los 17 casos referidos”, reza el dictamen por lo que se dio por no cumplida.

Nada oficial

Aunque de manera extraoficial se conoció que se llevó a cabo la reunión del GIM para una nueva evaluación de las 27 medidas dictadas y de las cuales solo una de ellas se ha dado cumplimiento, al momento la autoridad federal no ha dado a conocer los resultados de su cuarto dictamen.

Recordar que los municipios que se encuentran en alerta son: Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Tlahualilo, Mezquital, Pueblo Nuevo, Poanas, Tamazula, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nombre de Dios, Canatlán, Simón Bolivar, Rodeo y Santiago Papasquiaro.