UFC 306: Alexa Grasso está de regreso y defenderá su título ante Valentina Shevchenko

Finalmente, tras casi un año sin actividad en el octágono por su operación en la mano, Alexa Grasso está de regreso.

El próximo sábado, 14 de septiembre, en el UFC 306, la peleadora mexicana de artes marciales mixtas volverá a exponer su Campeonato de Peso Mosca de la UFC, de nueva cuenta ante la kirguisa Valentina Shevchenko.

La jalisciense es consciente de la magnitud de su combate al ser el co-estelar en la cartela de la segunda edición de la Noche UFC, sobre todo porque se celebra en el marco de la Independencia de México.

"Va a ser una noche increíble, especialmente para nuestro país; ningún otro país ha tenido la oportunidad de que se le haga un evento así de importante. Estoy muy emocionada porque llegue la fecha", declaró.

La espectacular Esfera de Las Vegas será testigo de la trilogía Grasso-Shevchenko, en una noche completamente mexicana, donde Alexa tendrá el apoyo del público, por lo que buscará "dejar todo para estar feliz" porque "al final, eso es lo más importante".

"No me siento bajo presión, me siento muy bien. Ha sido una gran preparación y en cada pelea trato de mejorar. Hice todo lo que estaba en mis manos, será emocionante y que pase lo que tenga que pasar", señaló.

Alex Grasso no dejó pasar la oportunidad de compartir su alegría por tener su combate, prácticamente, al mismo tiempo que el de Saúl "Canelo" Álvarez ante Edgar Berlanga en La Ciudad del Pecado.

"Estar peleando los dos en la misma fecha y en la misma ciudad es algo fenomenal para mí. Sigo su carrera desde hace años, es de mí misma ciudad, tiene una gran historia y es un modelo a seguir", manifestó.

Sobre las constantes desacreditaciones de su oponente, quien no quedó nada contenta con el empate y la decisión de uno de los jueces, prefiere no opinar. La mexicana ha decidido hablar sobre el octágono.