UAdeC ofrece revalidación del 100% de materias a estudiantes de UVM campus Torreón

Excepto la carrera de Medicina, la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) ofrece la revalidación del 100 por ciento de las materias sin costo a todos aquellos estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) campus Torreón que deseen incorporarse a la máxima casa de estudios y que tengan carreras afines. Esto lo dio a conocer el rector de la UA de C, Jesús Octavio Pimentel Martínez luego de que la UVM anunciara que el próximo 31 de enero de 2025 concluirá la operación de dicho campus, afectando a más de mil estudiantes que actualmente se encuentran matriculados.

“Primeramente, muy lamentable que hayan cerrado sus instalaciones, yo creo que el invertirle a la educación es parte fundamental del desarrollo de una sociedad, desconozco el tema del porqué cerró, respeto la decisión que se tomó, creo que pudiésemos hacer algunas otras cosas pero no se preocupen, la Universidad Autónoma de Coahuila está en la mejor disposición de poder apoyar, ya hicimos un proyecto que estaremos platicando con los encargados de esa Universidad”, dijo.

Comentó que el tema se abordó con el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas y que inclusive, ya dialogó con algunos padres y madres de familia para ofrecerles la revalidación totalmente gratuita, con la ventaja de que la UA de C, cuenta con programas educativos acreditados.

“Al que desee nosotros tenemos espacio y si no, buscamos porque no podemos permitir que el estudiante se quede sin estudiar menos en Coahuila, cuando es un Estado que le apuesta a la educación y si tenemos un gobernador que le apuesta a eso pues nosotros también hay que entrarle, repito, desconozco la decisión o el porqué de la decisión, me parece muy lamentable pero respeto las decisiones y la Universidad Autónoma de Coahuila pudiese aprovechar también esta circunstancia para invitar a quien desee, reunirnos, platicarles, explicarles el proceso de incorporación y bienvenidos a la Universidad quien lo desee, aquí estamos para servirles”, sostuvo el rector.

Tras el cierre de la UVM, campus Torreón, lo que se informó fue que se abrirá una oficina temporal de la Universidad en las inmediaciones que estará disponible de febrero a finales de julio del año entrante con el fin de atender a exalumnos, egresados y cualquier otra situación relacionada con la comunidad del campus. Posteriormente, a partir de agosto de 2025, el campus Saltillo concentrará todos los trámites, documentación y cualquier asunto remanente del campus Torreón. Adicionalmente, comentaron que, a lo largo de los próximos meses, el ciclo escolar en curso continuará sin afectaciones ni interrupciones, y se cerrará conforme a lo planeado en el calendario de cada semestre, cuatrimestre o ciclo que esté corriendo.

Entre las opciones para las y los estudiantes, está integrarse a dos instituciones de alta calidad académica y prestigio, ubicadas en la ciudad Torreón, con las que la UVM ha firmado convenios para favorecer la incorporación de los estudiantes que opten por esta opción. Sobre ello, la institución informó que, en atención al derecho de dichas instituciones a que sean ellas las que hagan anuncios sobre su actividad o planes, dejarán a ellas la decisión de hacer público su acuerdo con la UVM. El campus Torreón tiene 19 años operando en la región.